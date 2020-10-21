Голые землекопы жаждут завоеваний и похищают чужих детей

Голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) во многом отличаются от других грызунов: они живут колониями, скорее напоминающими муравьиные. Потомство приносит только одна доминантная самка, которая спаривается с одним или несколькими фертильными самцами, остальную группу составляет армия рабочих. Теперь ученые обнаружили еще одну особенность поведения грызунов, которая роднит их с насекомыми: эти создания вступают в битвы в соперничающими колониями, чтобы завоевать их территорию.

Исследователи узнали об этом случайно, наблюдая за колониями голых землекопов в национальном парке Меру в Кении. Команда изучала социальную структуру этой необычной формы группового проживания среди млекопитающих. Более чем за десять лет команда поймала и пометила тысячи голых землекопов из десятков колоний, имплантировав им под кожу небольшие радиочастотные транспондеры.

Однажды в 1994 году во время маркировки грызунов в новой колонии исследователи с удивлением обнаружили в ее туннелях землекопов из соседней колонии, которые уже были помечены. У королевы новой колонии были раны на мордочке. Это выглядело так, будто под землей разыгралась настоящая война.