Голые землекопы жаждут завоеваний и похищают чужих детей

Голые землекопы (лат. Heterocephalus glaber) во многом отличаются от других грызунов: они живут колониями, скорее напоминающими муравьиные. Потомство приносит только одна доминантная самка, которая спаривается с одним или несколькими фертильными самцами, остальную группу составляет армия рабочих. Теперь ученые обнаружили еще одну особенность поведения грызунов, которая роднит их с насекомыми: эти создания вступают в битвы в соперничающими колониями, чтобы завоевать их территорию.
Исследователи узнали об этом случайно, наблюдая за колониями голых землекопов в национальном парке Меру в Кении. Команда изучала социальную структуру этой необычной формы группового проживания среди млекопитающих. Более чем за десять лет команда поймала и пометила тысячи голых землекопов из десятков колоний, имплантировав им под кожу небольшие радиочастотные транспондеры.
Однажды в 1994 году во время маркировки грызунов в новой колонии исследователи с удивлением обнаружили в ее туннелях землекопов из соседней колонии, которые уже были помечены. У королевы новой колонии были раны на мордочке. Это выглядело так, будто под землей разыгралась настоящая война.
Голые землекопы более известны своим сотрудничеством внутри колоний, чем конкуренцией между колониями, но в ходе долгосрочного исследования Стэн Брауде, биолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, и его коллеги обнаружили, что 26 колоний расширили свои владения за счет туннелей, захваченных у других групп.
В половине этих случаев побежденная колония бежала в другое ответвление своей туннельной системы, а другие проигравшие сражение грызуны были полностью вытеснены и больше не встречались исследователям. В четырех случаях ученые ловили вторгавшихся землекопов прямо во время атаки.
Генетический анализ, который не был доступен во время первоначального исследования, позже подтвердил, что во время вторжения 1994 года агрессоры не просто выселили побежденных. Они также похитили как минимум двух детенышей, которые выросли и стали рабочими в колонии похитителей.
Эта жажда завоеваний наблюдалась у голых землекопов и раньше, но только в неволе. По словам Брауде, подтверждение того, что эти конфликты происходят естественным образом в дикой природе, означает, что они могут иметь некоторое влияние на эволюцию сложной социальной жизни грызунов.
Исходя из результатов исследования, биологи пришли к выводу, что размер колонии очень важен для голых землекопов. Однако вызывает удивление, что рабочие из разных колоний не объединяются после вторжения. К победившей группе добавляются только детеныши, которых звери похищают, делая их пожизненными тружениками в чужой группе.
Исследователи утверждают, что новорожденных землекопов могут присоединить к чужой колонии в краткий промежуток времени после его появления на свет. Поэтому можно сделать вывод, что раз такое поведение успели задокументировать, оно является довольно распространенным у этих грызунов.
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