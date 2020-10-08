Голый землекоп: грызун, с необычной социальной структурой

Одним своим внешним видом голый землекоп (Heterocephalus glaber) сильно отличается от других грызунов. Ведь у него практически полностью отсутствует волосяной покров (на теле землекопа не более 100 волос). Большая часть волос находится между пальцами лап землекопа, что помогает зверькам копать.

Однако голые землекопы более интересны своей другой особенностью, а именно социальной структурой своих колоний, которая очень похожа на строение колоний общественных насекомых, например, муравьев. Эти землекопы, пожалуй, один из двух видов животных, которым свойственна эусоциальность, когда между всеми особями в колонии распределены трудовые и репродуктивные функции. Обитая в сухих саваннах и полупустынях Кении, Эфиопии и Сомали, голые землекопы роют себе туннели, в которых живут колониями из 70-80 особей. Впрочем, иногда встречались «семьи», состоящие из 295 особей. Подземные жилища землекопов могут быть протяженностью 3-5 км.

Как и у муравьев, во главе колонии находится единственная самка («королева»). Она спаривается только с 2-3 самцами, отношения с которыми остаются на протяжении долгих лет. «Королева» занимается исключительно деторождением. Известен случай, когда одна самка произвела около 900 детенышей за 12 лет. Остальные землекопы (и самки, и самцы) являются рабочими. Мелкие особи разыскивают пищу и помогают заботиться о детенышах, а более крупные (солдаты) — защищают колонию от врагов, например, змей.

Интересно, что независимо от своих функций, особи в колонии роют туннели коллективно. После дождей, когда почва становится более мягкой, эти грызуны становятся друг за другом и начинают рыть туннель. Рабочий, который стоит в начале цепочки, вгрызается в почву, а землю отгребает к концу строя по «живому конвейеру» из 5-6 особей. Время от времени рабочего, роющего землю, подменяет другой, который стоит сзади.

Кроме несвойственной большинству млекопитающих общественной структуры, голые землекопы особенны ещё и тем, что не могут поддерживать постоянную температуру тела, живут дольше всех грызунов, а также своей терпимостью к большим концентрациям углекислого газа.