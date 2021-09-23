«Гонка вооружений» в мире летучих мышей

Все летучие мыши обладают ультразвуковой эхолокацией, и эта способность должна была бы сделать их идеальными хищниками: она сильно упрощает поиск цели. Однако замысел природы оказался сложнее: насекомые выработали свои защитные механизмы.

Летучие мыши развили свою чувствительность к ультразвуку 65 миллионов лет назад. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы насекомые, и особенно ночные бабочки (моли), научились этому противостоять. Некоторые виды развили слух, чувствительный к ультразвуку, что позволяет им своевременно обнаруживать приближающуюся летучую мышь. Другие разработали способность производить собственные ультразвуковые щелчки: это сбивает врага с толку или предупреждает о неприятном вкусе.