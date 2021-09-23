«Гонка вооружений» в мире летучих мышей

Все летучие мыши обладают ультразвуковой эхолокацией, и эта способность должна была бы сделать их идеальными хищниками: она сильно упрощает поиск цели. Однако замысел природы оказался сложнее: насекомые выработали свои защитные механизмы.
Летучие мыши развили свою чувствительность к ультразвуку 65 миллионов лет назад. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы насекомые, и особенно ночные бабочки (моли), научились этому противостоять. Некоторые виды развили слух, чувствительный к ультразвуку, что позволяет им своевременно обнаруживать приближающуюся летучую мышь. Другие разработали способность производить собственные ультразвуковые щелчки: это сбивает врага с толку или предупреждает о неприятном вкусе.
Многие моли также создали инструмент пассивной защиты, который работает даже тогда, когда насекомое не подозревает о летучих мышах поблизости. Среди таких приемов — акустический камуфляж. Группа британских ученых обнаружила, что чешуйки на выпуклой средней части тела бабочки являются отличными звукопоглотителями. Это означает, что ультразвуковые сигналы, отталкиваясь от тела бабочки, возвращают летучей мыши меньше эха, и хищник не замечает свою потенциальную жертву.
В другом случае бабочки отрастили на кончиках крыльев особые чешуйки, которые вибрируют на разных частотах и тоже рассеивают звуковую энергию, используемую охотником при эхолокации.
И совсем удивительный пример — когда моли, напротив, не заглушают эхо, а усиливают его. Нарочито громкий звук исходит со стороны крыльев в хвостовой части, которые становятся ложной приманкой. Исследования показали, что намеренно направляя атаку не на тело, а на крылья, насекомое в 70% случаев переживает нападение врага. Продолжая изучать эти особенности, ученые создали «звуковое» изображение моли.
Выяснилось, что каждый сегмент крыла вибрирует на собственной частоте. И хотя цель для каждого вида общая: не стать жертвой летучей мыши — приемы используются разные. Ночные охотники, в свою очередь, подстраиваются под эти изменения. Некоторые сместили частоту своих сигналов в те части спектра, к которым моли нечувствительны. Другие уменьшили амплитуду до «шепота». И эти процессы совместной адаптации хищника и жертвы не останавливаются. Подводя итоги своего исследования, ученые называют эту взаимосвязь «гонкой вооружений».
Послушайте, как летучая мышь учится издавать звуки.