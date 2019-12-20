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Звери

Как ИИ распознает заповедных зверей на снимках фотоловушек и зачем это нужно

20 декабря 2019
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Снимок с фотоловушки в заповеднике "Большехехцирский", ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Wildlife Insights
Фото: Wildlife Insights
Проект существенно упростит работу зоологов по всему миру.

На этой неделе начал работу онлайн-портал Wildlife Insights, который на данный момент содержит более 4,5 миллионов фотографий с камер-ловушек, установленных по всему миру. Сайт предлагает исследователям дикой природы загружать собственные изображения, которые будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на предмет запечатленных на них животных.

Авторы проекта отмечают, что ручным способом можно обработать от 300 до тысячи изображений в час. ИИ за то же время может анализировать 3,6 миллиона изображений. Алгоритм отметит пустые фотографии, которые составляют большую часть снимков, сделанных камерами-ловушками, и выделит изображения с животными, а после определит их видовую принадлежность.

Это поможет значительно сократить время для осуществления разнообразных мониторингов в природоохранной сфере.  

Команда исследователей из Смитсоновского национального института зоологии и биологии, Всемирного фонда дикой природы и Лондонского зоологического общества помогла программистам ввести загрузить 8,4 миллиона изображений животных, на основе которых обучался ИИ. Сейчас он может распознавать 614 видов представителей фауны, среди которых есть голубой дукер (Philantomba monticola), великан африканский слон или крохотная антилопа Суни (Neotragus moschatus). Вероятность правильного распознавания животных на снимках составляет от 80 до 98,6% и зависит от качества снимка.

Конечно, в будущем количество распознаваемых видов увеличится: сами пользователи могут помочь сервису совершенствоваться. Вы можете исправить любые неправильно определенные виды, используя интерфейс Wildlife Insights, и повысить точность распознавания этих животных. Кроме того, добавив собственные снимки в Wildlife Insights, вы можете предоставить достаточное количество примеров каждого вида, чтобы в дальнейшем ИИ смог загрузить их в свои системы в качестве модели и определять и этих животных. 

В Wildlife Insights указывают, что в программе, например, отсутствуют данные об австралийской дикой природе. Как только будут загружены изображения с камер этого континента, животных на них сначала идентифицируют вручную, обучив ИИ распознавать их в следующий раз самостоятельно.

Авторы проекта говорят, что его целью является сохранение дикой природы, а новые технологии входят в число необходимых в современном мире инструментов для достижения этой цели.

Посмотрите на лучшие снимки с фотоловушек за прошедший год (вы можете проголосовать за понравившийся!)