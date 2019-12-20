Как ИИ распознает заповедных зверей на снимках фотоловушек и зачем это нужно

На этой неделе начал работу онлайн-портал Wildlife Insights, который на данный момент содержит более 4,5 миллионов фотографий с камер-ловушек, установленных по всему миру. Сайт предлагает исследователям дикой природы загружать собственные изображения, которые будут обработаны с помощью искусственного интеллекта на предмет запечатленных на них животных.

Авторы проекта отмечают, что ручным способом можно обработать от 300 до тысячи изображений в час. ИИ за то же время может анализировать 3,6 миллиона изображений. Алгоритм отметит пустые фотографии, которые составляют большую часть снимков, сделанных камерами-ловушками, и выделит изображения с животными, а после определит их видовую принадлежность.

Это поможет значительно сократить время для осуществления разнообразных мониторингов в природоохранной сфере.