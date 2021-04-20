Горностай забрался в дом к сотрудникам заповедника и поел борща

Сотрудники камчатского Кроноцкого заповедника поделились историей о посещении их дома миловидным горностаем, который пробрался на кухню и, обнаружив на столе кастрюлю с борщом, не постеснялся его отведать.

«Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника, совсем не ждали гостей. Но однажды, сняв данные с фотоловушки, увидели на кадрах горностая. Захват инспекторского дома представитель семейства куньих начал с дров на крыльце. Потом, недолго думая, пробрался и в помещение», – говорится в сообщении заповедника в Facebook.