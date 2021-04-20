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Горностай забрался в дом к сотрудникам заповедника и поел борща

National Geographic Россия
20 апреля 2021
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Фото: Кроноцкий заповедник / Facebook
Маленький воришка скрылся с места преступления, но был снят на камеру.

Сотрудники камчатского Кроноцкого заповедника поделились историей о посещении их дома миловидным горностаем, который пробрался на кухню и, обнаружив на столе кастрюлю с борщом, не постеснялся его отведать.

«Государственные инспекторы, работающие на прибрежной территории Южно-Камчатского заказника, совсем не ждали гостей. Но однажды, сняв данные с фотоловушки, увидели на кадрах горностая. Захват инспекторского дома представитель семейства куньих начал с дров на крыльце. Потом, недолго думая, пробрался и в помещение», – говорится в сообщении заповедника в Facebook. 

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Горностай в гостях у сотрудников Кроноцкого заповедника
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Горностай в гостях у сотрудников Кроноцкого заповедника
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Горностай в гостях у сотрудников Кроноцкого заповедника
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Горностай в гостях у сотрудников Кроноцкого заповедника
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Горностай в гостях у сотрудников Кроноцкого заповедника

В заповеднике отметили, что горностаи, «как и все куньи, воришки», поэтому сотрудники, как правило, стараются хранить продукты в недоступном для зверей месте.

Сотрудники заповедника напомнили, что горностаи относятся к хищным млекопитающим. Они отлично охотятся и могут поймать добычу, которая превышает их размерами. 

Обычно горностаи предпочитают охотиться на мелких грызунов, но и у них самих есть естественные враги, такие как лисицы и барсуки. Горностаи любят селиться неподалеку от воды: по берегам и поймам рек и ручьев, у лесных озер, по прибрежным лугам, зарослям кустарника и тростника.

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