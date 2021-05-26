Горные гориллы снова в опасности

Сейчас эти приматы живут только в двух местах: одна изолированная популяция населяет вулканические горы Вирунга на стыке Руанды, Демократической Республики Конго и Уганды, а вторая – юго-запад Уганды в районе национального парка «Непроходимый лес Бвинди». И хотя обе популяции демонстрируют тенденцию роста, ученые обнаружили проблему, требующую незамедлительного решения.

В обеих популяциях регулярно происходят вспышки гастрита и других желудочно-кишечных заболеваний, вызванных паразитами. В результате у взрослых особей сокращается качество и срок жизни, а ослабленные малыши хуже развиваются. Наибольшее число заболевших было обнаружено в мелких группах, и ученые предполагают, что причиной может быть стресс: таким «семьям» сложнее отстаивать территорию и конкурировать за ресурсы.

С другой стороны, в крупных и, казалось бы, благополучных группах уровень заболеваемости тоже остается тревожным, и здесь объяснением может быть теснота в сочетании с той же нехваткой ресурсов. Также была найдена связь влажности и видового состава растений с распространением личинок гельминтов.