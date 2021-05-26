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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Горные гориллы снова в опасности

Анастасия Баринова
26 мая 2021
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Фото: Sharp Photography/Wikipedia
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Фото: Dave Proffer/Wikipedia
Ученые обнаружили необъяснимый рост заболеваемости.

Восточные горные гориллы (Gorilla beringei beringei) относятся к вымирающим видам животных. К 1989 году их насчитывалось всего 320 особей. Усилия по сохранению привели к определенным успехам: по данным на июнь 2018 года их число уже превышало 1000. 

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Сейчас эти приматы живут только в двух местах: одна изолированная популяция населяет вулканические горы Вирунга на стыке Руанды, Демократической Республики Конго и Уганды, а вторая – юго-запад Уганды в районе национального парка «Непроходимый лес Бвинди». И хотя обе популяции демонстрируют тенденцию роста, ученые обнаружили проблему, требующую незамедлительного решения.

В обеих популяциях регулярно происходят вспышки гастрита и других желудочно-кишечных заболеваний, вызванных паразитами. В результате у взрослых особей сокращается качество и срок жизни, а ослабленные малыши хуже развиваются. Наибольшее число заболевших было обнаружено в мелких группах, и ученые предполагают, что причиной может быть стресс: таким «семьям» сложнее отстаивать территорию и конкурировать за ресурсы.

С другой стороны, в крупных и, казалось бы, благополучных группах уровень заболеваемости тоже остается тревожным, и здесь объяснением может быть теснота в сочетании с той же нехваткой ресурсов. Также была найдена связь влажности и видового состава растений с распространением личинок гельминтов.

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Klara J. Petrželková/Scientific Reports

Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Подводя его итоги, ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения для разработки новой стратегии восстановления вымирающего вида. Сокращение среды обитания уже сказывается на здоровье популяций, и ставший следствием этого всплеск паразитарных инфекций стал неожиданным вызовом.

И еще одной проблемой, влияющей на здоровье горилл, остается коронавирус.

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