Горные козлы спускаются по отвесной скале: удивительное видео

Мама учит детеныша основным навыкам выживания.

Гималайские тары, живущие на Столовой горе в ЮАР, часто привлекают внимание туристов: эти эффектные представители козьих хоть и не являются коренными жителями Африки, отлично приспособились к ее условиям. Как и следует из названия, гималайские тары (Hemitragus jemlahicus) ведут свою историю из Тибета и соседних регионов. Позже их завезли во многие другие части планеты, а в Кейптауне они поселились в 1930-х годах, и необычным образом: пара особей, сбежавшая из зоопарка, дала потомство.

Плодовитые животные стали столь многочисленными, что их причислили к инвазивным видам, и даже была проведена выбраковка численности: в противном случае пищи не хватило бы местной антилопе-прыгуну (Oreotragus oreotragus).

Гималайские тары вырастают до 130-170 см в длину, до метра в высоту и могут весить до 100 кг (73 кг в среднем). И они показывают себя настоящими виртуозами, когда дело доходит до передвижения по горным склонам и отвесным скалам. Их короткие ноги с острыми копытами позволяют им балансировать на крохотных по площади каменных островках, также тары цепляются за листву кустарников и ветви небольших деревьев – благодаря всему этому они мастерски скачут даже по вертикальным скалистым стенам.

На видео, снятом недавно одним из туристов, показано, как мать учит малыша-тара спускаться по отвесной скале, и самое главное, безопасно приземляться после прыжка или случайного падения.

Именно эта мобильность и атлетизм стали ключевым фактором, способствовавшим успеху распространения гималайских таров по планете. Даже несмотря на то, что этим копытным требуется много пищи – они способны отыскать ее и днем, и ночью. А на сложные возвышенности тары забираются, чтобы отдохнуть и избежать хищников.

Единственная реальная угроза для них – это снежные барсы, которые тоже не боятся острых скал и отвесных склонов.