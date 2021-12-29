Города Коста-Рики адаптируют для удобства ленивцев

Лишившись естественной среды, животные не могут адаптироваться к новым условиям.

В Центральной и Южной Америке встречаются животные подотряда ленивцы (Folivora). В него входит два современных семейства: двупалоленивцевые и трехпалые, а остальные виды ленивцев, известные науке, уже вымерли. В наши дни эти удивительные звери продолжают сталкиваться со множеством угроз. В большинстве случаев виновниками их гибели становятся браконьеры, а еще один фактор – электрические провода. Животные, проводящие свое время на деревьях, нередко залезают на столбы и умирают, получая удар током.

Растущие города наступают на лесные массивы, и у животных остается все меньше возможностей для укрытия. В Коста-Рике работает Фонд сохранения ленивцев, который ведет активную просветительскую деятельность и предпринимает практические шаги, направленные на помощь этим млекопитающим. Новой инициативой стало создание для них безопасной среды в городах.

Дороги часто становятся для ленивцев непреодолимым препятствием, но оказалось, что достаточно натянуть над ними веревку, и животное сможет безопасно перемещаться. К настоящему времени Фонд построил почти 150 таких переходов; стоимость каждого составляет около 200 долларов США. Экологи также сотрудничают с местной энергетической компанией и владельцами недвижимости, оборудуя защиту на линиях электропередач.