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Звери

Города Коста-Рики адаптируют для удобства ленивцев

Анастасия Баринова
29 декабря 2021
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Фото: Sloth Conservation Foundation
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Фото: Sloth Conservation Foundation
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Фото: Sloth Conservation Foundation
Лишившись естественной среды, животные не могут адаптироваться к новым условиям.

В Центральной и Южной Америке встречаются животные подотряда ленивцы (Folivora). В него входит два современных семейства: двупалоленивцевые и трехпалые, а остальные виды ленивцев, известные науке, уже вымерли. В наши дни эти удивительные звери продолжают сталкиваться со множеством угроз. В большинстве случаев виновниками их гибели становятся браконьеры, а еще один фактор – электрические провода. Животные, проводящие свое время на деревьях, нередко залезают на столбы и умирают, получая удар током.

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Растущие города наступают на лесные массивы, и у животных остается все меньше возможностей для укрытия. В Коста-Рике работает Фонд сохранения ленивцев, который ведет активную просветительскую деятельность и предпринимает практические шаги, направленные на помощь этим млекопитающим. Новой инициативой стало создание для них безопасной среды в городах.

Дороги часто становятся для ленивцев непреодолимым препятствием, но оказалось, что достаточно натянуть над ними веревку, и животное сможет безопасно перемещаться. К настоящему времени Фонд построил почти 150 таких переходов; стоимость каждого составляет около 200 долларов США. Экологи также сотрудничают с местной энергетической компанией и владельцами недвижимости, оборудуя защиту на линиях электропередач.

«Если вы устраиваете для них безопасные пути перехода от дерева к дереву, то на них не будут нападать собаки, их не собьют машины и их не ударит током. Там им никто не мешает»,– Ребекка Клифф, основательница фонда.

Возле этих переходов были установлены фотоловушки, и уже собрано более 6000 доказательств того, что ленивцы воспользовались предложенным им инструментом. Общая протяженность веревок составляет 2500 метров; они натянуты в парках, возле пляжей и других общественных мест. Помимо ленивцев, нововведение оценили и обезьяны.

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Sloth Conservation Foundation

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