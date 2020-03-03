Грациозные гиганты – жирафы. Как защитить символ Африки?

Жирафы, которых мы преследуем уже неделю, – потомки пяти десятков животных, пришедших в Нигер в конце 1980-х, когда засуха и война заставили их покинуть привычные места обитания в соседнем Мали. Они пересекли Сахель, прошли вдоль реки Нигер и, обогнув Ниамей, обосновались на сухом пыльном плато недалеко от города Коре.

76-летний пастух Амаду из народа фульбе вспоминает, как однажды вечером, выпасая скот, впервые увидел одного из жирафов-беженцев: «Мы решили, что нам явился сам дьявол – из-за шеи и этих рожек. Я слышал рассказы об опасных зверях, о львах, например, но никто никогда не говорил о жирафах. Мы были напуганы. Даже коровы перепугались».

Эти нежданные гости были последними уцелевшими представителями некогда огромной популяции «белых жирафов», чей ареал в начале прошлого века включал всю Западную Африку, от побережья Сенегала до Нигерии.

В 2016 году группа ученых сделала неожиданное и поразительное, хотя пока еще не полностью подтвержденное, открытие. Долго считалось, что все жирафы принадлежат к виду Giraffa camelopardalis, но генетический анализ показал, что их – четыре вида, которые отличаются друг от друга больше, чем бурый медведь от белого. Кроме того, вид «северный жираф» включает три подвида, один из которых – редкий западноафриканский (Giraffa camelopardalis peralta). К нему и принадлежали бледные пятнистые беженцы, сегодня встречающиеся только в Нигере, близ Коре. Если исходить из новой систематики, все подвиды и виды жирафов, кроме двух, следует признать уязвимыми, угрожаемыми или находящимися на грани вымирания. В целом же за последние 30 лет популяция африканских жирафов сократилась почти на 40 процентов, и, по приблизительным оценкам, их на всей планете осталось 110 тысяч.

Джулиан Феннесси, один из директоров Фонда охраны жирафов (ФОЖ) называет сложившуюся ситуацию «тихим вымиранием», ведь если перспектива исчезновения слонов или человекообразных обезьян волнует очень и очень многих, то в отношении жирафов люди глубоко заблуждаются, полагая, что тут беспокоиться не о чем. Возможно, подобное заблуждение объясняется обилием жирафов в зоопарках и – в облике плюшевых игрушек – в магазинах.

Впрочем, в некоторых районах Африки жирафы и вправду благоденствуют. В ЮАР и Намибии, где их разводят на частных фермах, даже притом что закон разрешает на них охотиться, популяция за последние десятилетия увеличилась почти вдвое. Однако в Восточной Африке два вида, сетчатый и масайский, оказались в бедственном положении. «На юге Кении их губят изгороди. Эта угроза посерьезнее, чем браконьерство. Жирафы не могут перескакивать через заборы, поэтому их популяции оказываются раздробленными», – делится Артур Мунеза, координатор ФОЖ в этом регионе. Рост населения и перевыпас скота вынуждают скотоводов и земледельцев осваивать земли, где живут жирафы. В результате популяция, к примеру, нубийского подвида, который встречается главным образом в Уганде, сократилась за последние 30 лет на 97 процентов и оказалась под угрозой вымирания.