Грандиозный круговорот оленей в Ловозере: видео

Захватывающее видео с дронов, сделанное за Полярным кругом, запечатлело завораживающий «олений циклон». При угрозе эти животные начинают бегать по кругу, из-за чего хищникам сложнее сосредоточиться на отдельной цели. При этом в центре круга олени оставляют самых слабых: детенышей и самок.
Эффектную сцену удалось запечатлеть с дрона фотографу Льву Федосееву. Так стадо отреагировало на появление ветеринаров, которые собирались вакцинировать животных от сибирской язвы.
Подобное поведение встречается не только у оленей. Своеобразные хороводы наблюдались у дельфинов, бизонов и даже слонов. А съемка с воздуха в сочетании со скоростью и размером стада создает по-настоящему гипнотическое зрелище.
Олени могут путешествовать стадами от десяти до сотен особей, но весной они порой образовывают огромные стада от 50 000 до 500 000 оленей.
Северный олень (Rangifer tarandus) — это единственный вид оленя, у которого рога выращивают как самцы, так и самки. Однако ученые считают, что они служат разным целям.
Самцы, сбрасывающие рога в ноябре или декабре, используют их для отражения атак хищников и других самцов, а также для демонстрации своей пригодности потенциальным партнершам. Самки хранят свои рога до весны и используют их, чтобы расчищать снег для получения доступа к пище.
Северный олень в далеком прошлом дал возможность человеку освоить Север. В настоящее время животное остается важнейшим биологическим ресурсом более 20 народов Евразии и Северной Америки.