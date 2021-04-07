Грандиозный круговорот оленей в Ловозере: видео

Захватывающее видео с дронов, сделанное за Полярным кругом, запечатлело завораживающий «олений циклон». При угрозе эти животные начинают бегать по кругу, из-за чего хищникам сложнее сосредоточиться на отдельной цели. При этом в центре круга олени оставляют самых слабых: детенышей и самок.

Эффектную сцену удалось запечатлеть с дрона фотографу Льву Федосееву. Так стадо отреагировало на появление ветеринаров, которые собирались вакцинировать животных от сибирской язвы.