Гривистое пополнение: необычные волчата родились в Московском зоопарке

Гривистый волк (Chrysocyon brachyurus) – один из самых удивительных и одновременно редких представителей семейства псовых. Вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к уязвимому положению. В природе численность волков на сегодняшний день не превышает 17 тысяч особей. Этот показатель, к сожалению, продолжает сокращаться с каждым годом. Причина исчезновения гривистых волков – уничтожение их естественной среды обитания и ухудшение кормовых угодий. Также нередко гривистые волки становятся жертвами браконьеров: из-за своей необычной внешности они пользуются неизменным спросом на черном рынке, а также являются завидным охотничьим трофеем. Чтобы сохранить этих красивейших хищников, была создана Европейская популяционная программа по данному виду. Участие в ней многие годы принимает Московский зоопарк.
Родившиеся в ноябре волчата стали первым потомством для Эмилии и Фалькао – пары гривистых волков, которую специалистам удалось сформировать минувшей весной. Самка Эмилия была получена в 2017 году из чешского зоопарка Брно. Через полтора года к ней в пару удалось получить самца из Берлинского Тирпарка. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем зоологи смогли познакомить волков и добиться того, чтобы они приняли друг друга. Первое время недоверчивая Эмилия, привыкшая жить в одиночку, сторонилась более активного и напористого Фалькао. В течение месяца животные жили в соседних вольерах, сначала они могли только чувствовать запах друг друга, затем между вольерами убрали сплошную перегородку, оставив сетчатую, чтобы они могли увидеться. И только тогда, когда они стали проявлять любопытство, волков первый раз соединили. То, что потомство удалось получить уже в первый год после соединения волков, большая удача. Порой, чтобы добиться размножения этих животных, уходит немало времени.
Сейчас волчатам уже больше трех месяцев. Они очень активные, любознательные и игривые. Однако при всем своем неудержимом желании исследовать окружающий мир, детеныши остаются достаточно осторожными и большую часть времени держатся рядом с матерью. Ухаживающим за волками специалистам удалось осмотреть малышей и установить, что это два здоровых самца и самка. Также щенкам была проведена необходимая вакцинация. Пока что детеныши все еще кормятся материнским молоком. Тем не менее они постепенно переходят на взрослый рацион и с удовольствием пробуют ту же пищу, что и их родители: мясо, птицу, творог, всевозможные фрукты.
«Появление потомства у гривистых волков – очень радостное событие для нашего зоопарка. Сейчас у посетителей есть уникальная возможность наблюдать за интереснейшими взаимоотношениями внутри стаи этих большеухих хищников. В природе гривистые волки обыкновенно ведут одиночный образ жизни, в отличие от большинства других псовых. Тем не менее в условиях зоопарка они хорошо социализируются и могут жить небольшими стаями. Родившиеся у Эмилии и Фалькао щенки останутся рядом с родителями в течение ближайшего года. Когда они подрастут, то отправятся в один из ведущих европейских или отечественных зоопарков, чтобы обзавестись своей собственной стаей и потомством», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Увидеть малышей можно в любой день, однако наиболее активны они в солнечную и ясную погоду, тогда как в дождь вся семья волков уходит в свое укрытие.