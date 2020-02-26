Гривистое пополнение: необычные волчата родились в Московском зоопарке

Гривистый волк (Chrysocyon brachyurus) – один из самых удивительных и одновременно редких представителей семейства псовых. Вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к уязвимому положению. В природе численность волков на сегодняшний день не превышает 17 тысяч особей. Этот показатель, к сожалению, продолжает сокращаться с каждым годом. Причина исчезновения гривистых волков – уничтожение их естественной среды обитания и ухудшение кормовых угодий. Также нередко гривистые волки становятся жертвами браконьеров: из-за своей необычной внешности они пользуются неизменным спросом на черном рынке, а также являются завидным охотничьим трофеем. Чтобы сохранить этих красивейших хищников, была создана Европейская популяционная программа по данному виду. Участие в ней многие годы принимает Московский зоопарк.

Родившиеся в ноябре волчата стали первым потомством для Эмилии и Фалькао – пары гривистых волков, которую специалистам удалось сформировать минувшей весной. Самка Эмилия была получена в 2017 году из чешского зоопарка Брно. Через полтора года к ней в пару удалось получить самца из Берлинского Тирпарка. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем зоологи смогли познакомить волков и добиться того, чтобы они приняли друг друга. Первое время недоверчивая Эмилия, привыкшая жить в одиночку, сторонилась более активного и напористого Фалькао. В течение месяца животные жили в соседних вольерах, сначала они могли только чувствовать запах друг друга, затем между вольерами убрали сплошную перегородку, оставив сетчатую, чтобы они могли увидеться. И только тогда, когда они стали проявлять любопытство, волков первый раз соединили. То, что потомство удалось получить уже в первый год после соединения волков, большая удача. Порой, чтобы добиться размножения этих животных, уходит немало времени.