Гроза морей: морские леопарды Антарктики
Из всех тюленей лишь морские леопарды считаются настоящими охотниками. И именно этот вид тюленей находится на вершине пищевой цепи в Мировом океане. Морскими леопардами их окрестили первые исследователи Антарктики из-за характерной окраски: это «желтовато-коричневые, с коричневыми пятнами» животные, писал Фрэнк Уорсли, капитан корабля «Эндьюранс», один из участников знаменитой антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона 1914 года. Тюлени, достигающие 3,6 метра в длину и весом более 450 килограммов, передвигаются с поразительной ловкостью и быстротой. Обычно они подкарауливают пингвинов или другую добычу, курсируя вдоль кромки дрейфующих льдов.
Когда в Южное полушарие приходит лето, морские леопарды перебираются поближе к крупным колониям пингвинов — хищники поджидают на мелководье недавно оперившихся птенцов, отправляющихся на первую морскую прогулку. Строение зубов тюленей может многое рассказать о том, как они охотятся. Их клыки и резцы приспособлены для того, чтобы ловить и разрывать добычу на куски. Задние коренные зубы с острыми краями — чтобы удерживать и измельчать пищу, а также отцеживать криль. Меню морских леопардов на удивление разнообразно: криль, пингвины, другие тюлени, рыба, кальмары — все, что попадается на пути. В их рацион входят даже сородичи — детеныши тюленей-крабоедов, а вблизи острова Южная Георгия — детеныши кергеленских морских котиков.
«Когда я впервые увидел морского леопарда, то пришел в ужас», — вспоминает шведский кинооператор Йоран Эхльме.
Морские леопарды заплывают далеко на север, вплоть до побережья Австралии, Южной Америки и Южной Африки. Но основное место скопления этих животных — приполярная Антарктика. Здесь они, несмотря на относительно скромные размеры, играют роль «главного хищника», подобно львам в Африке.
Шведский кинооператор Йоран Эхльме многие годы изучал жизнь этих тюленей в море, наблюдая за их поведением во время подводных погружений. «Когда я впервые увидел морского леопарда, то пришел в ужас», — вспоминает он. Еще больше его пугали рассказы о нападениях морских леопардов на человека.
Так, один из тюленей атаковал члена шеклтоновской экспедиции Томаса Орде-Лиса. Томас шел на лыжах по дрейфующему льду, когда из воды выскочил морской леопард и бросился за ним. Орде-Лис бежал изо всех сил. Тогда тюлень нырнул и продолжал преследовать его подо льдом, ориентируясь по тени, потом вновь выбрался на лед, прямо перед Томасом. Тот позвал на помощь, и тюленя застрелил помощник начальника экспедиции Фрэнк Уилд.
Известно о нападении морского леопарда на человека, окончившемся смертельным исходом. В июле 2003 года у берегов Антарктического полуострова тюлень набросился на морского биолога Кирсти Браун (ей было 28 лет). Она совершала погружение недалеко от берега, морской леопард подплыл к ней, утащил под воду и не давал подняться на поверхность. Женщина утонула, все попытки вернуть ее к жизни окончились неудачей. Это был первый случай, когда встреча с морским леопардом привела к гибели человека.
И все же рассказы о враждебности тюленей сильно преувеличены, считает Эхльме. «В минуты опасности люди уверены, что животные настроены к ним враждебно, — говорит он. — Морские леопарды просто очень любопытны. Я всегда говорю подводникам: „Испугались — закройте на минуту глаза: тюлень не укусит вас, хотя и постарается подобраться поближе“». Однако на антарктических исследовательских станциях при появлении этих животных всем аквалангистам рекомендуется выйти из воды.
Фотограф Пол Никлен следовал всем советам Эхльме и отмечал, что морские леопарды могут быть довольно дружелюбны: несколько раз тюлень, находившийся в нескольких сантиметрах от него, предлагал ему свою добычу — кусок пингвина или всю тушу целиком. Так что не следует полагаться на чужие рассказы. По-настоящему познакомиться с жизнью животных можно, только исследуя их в естественной среде обитания.