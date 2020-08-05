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Звери

Гроза морей: морские леопарды Антарктики

Текст: Ким Хикокс; Фото: Пол Никлен
05 августа 2020
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Тюлениха (ее длина – 3,6 метра) поймала пингвиненка, швырнула им в видеокамеру, а потом набросилась на нее, задев мою голову. Она долго еще демонстрировала свое дурное настроение и только через час успокоилась и как ни в чем не бывало принялась за еду. На следующий день тюлениха приплыла на то же место – видимо, соскучилась по зрителям.
Фото: Пол Никлен
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Морской леопард, услышав мои шаги, бросил свою добычу и замер, насторожившись. Это единственный вид тюленей, основа рациона которых – теплокровные животные. Тем не менее в характере этих хищников много привлекательного. Наблюдая за ними в течение трех недель, я убедился в том, что это довольно игривые животные.
Фото: Пол Никлен
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Молодой тюлень играет – подбрасывает и ловит пойманного пингвина. В еде эти животные неразборчивы: они не отказываются от криля, рыбы и даже мяса сородича.
Фото: Пол Никлен
Оскал морского леопарда может привести в трепет даже опытного дайвера. Нужно ли нам бояться этих грациозных хищников?

Из всех тюленей лишь морские леопарды считаются настоящими охотниками. И именно этот вид тюленей находится на вершине пищевой цепи в Мировом океане. Морскими леопардами их окрестили первые исследователи Антарктики из-за характерной окраски: это «желтовато-коричневые, с коричневыми пятнами» животные, писал Фрэнк Уорсли, капитан корабля «Эндьюранс», один из участников знаменитой антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона 1914 года. Тюлени, достигающие 3,6 метра в длину и весом более 450 килограммов, передвигаются с поразительной ловкостью и быстротой. Обычно они подкарауливают пингвинов или другую добычу, курсируя вдоль кромки дрейфующих льдов.

Когда в Южное полушарие приходит лето, морские леопарды перебираются поближе к крупным колониям пингвинов — хищники поджидают на мелководье недавно оперившихся птенцов, отправляющихся на первую морскую прогулку. Строение зубов тюленей может многое рассказать о том, как они охотятся. Их клыки и резцы приспособлены для того, чтобы ловить и разрывать добычу на куски. Задние коренные зубы с острыми краями — чтобы удерживать и измельчать пищу, а также отцеживать криль. Меню морских леопардов на удивление разнообразно: криль, пингвины, другие тюлени, рыба, кальмары — все, что попадается на пути. В их рацион входят даже сородичи — детеныши тюленей-крабоедов, а вблизи острова Южная Георгия — детеныши кергеленских морских котиков.

«Когда я впервые увидел морского леопарда, то пришел в ужас», — вспоминает шведский кинооператор Йоран Эхльме.

Морские леопарды заплывают далеко на север, вплоть до побережья Австралии, Южной Америки и Южной Африки. Но основное место скопления этих животных — приполярная Антарктика. Здесь они, несмотря на относительно скромные размеры, играют роль «главного хищника», подобно львам в Африке.

Шведский кинооператор Йоран Эхльме многие годы изучал жизнь этих тюленей в море, наблюдая за их поведением во время подводных погружений. «Когда я впервые увидел морского леопарда, то пришел в ужас», — вспоминает он. Еще больше его пугали рассказы о нападениях морских леопардов на человека.

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Остров Плено. Птенцы субантарктических пингвинов остаются на берегу, пока не закончится первая линька.
Фото: Пол Никлен
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Но и после этого они не спешат в воду: там их поджидают морские леопарды. Вот один пингвин бросается в воду, но не решается плыть. Он остается на мелководье, пытаясь оценить ситуацию (на фото). Наконец кто-то ныряет, за ним остальные. Это начало их взрослой жизни.
Фото: Пол Никлен
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Неожиданно рядом со мной появился этот любопытный тюлень. Взрослые морские леопарды живут поодиночке, их дом – океанские просторы с дрейфующими льдинами. Об этих животных мало что известно, пока не установлена даже их численность. По оценкам специалистов, популяция насчитывает от 200 до 400 тысяч особей.
Фото: Пол Никлен
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Страшнее клыков этой крупной тюленихи был издаваемый ею низкий звук, напоминавший грохот отбойного молотка. Так она отгоняла одного из своих сородичей, появившегося позади меня. Угроза подействовала – незваный гость убрался восвояси.
Фото: Пол Никлен
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Крупная тюлениха в одно мгновение оторвала голову птенцу пингвина. Съемка этого кадра заняла двухтысячную долю секунды, я увидел лишь брызги воды да буревестников и чаек, спешивших подобрать остатки. Излюбленное лакомство морских леопардов – желудки пингвинов, наполненные крилем. Причем предпочитают они птенцов – взрослые птицы более ловкие и быстрые, их труднее ловить.
Фото: Пол Никлен

Так, один из тюленей атаковал члена шеклтоновской экспедиции Томаса Орде-Лиса. Томас шел на лыжах по дрейфующему льду, когда из воды выскочил морской леопард и бросился за ним. Орде-Лис бежал изо всех сил. Тогда тюлень нырнул и продолжал преследовать его подо льдом, ориентируясь по тени, потом вновь выбрался на лед, прямо перед Томасом. Тот позвал на помощь, и тюленя застрелил помощник начальника экспедиции Фрэнк Уилд.

Известно о нападении морского леопарда на человека, окончившемся смертельным исходом. В июле 2003 года у берегов Антарктического полуострова тюлень набросился на морского биолога Кирсти Браун (ей было 28 лет). Она совершала погружение недалеко от берега, морской леопард подплыл к ней, утащил под воду и не давал подняться на поверхность. Женщина утонула, все попытки вернуть ее к жизни окончились неудачей. Это был первый случай, когда встреча с морским леопардом привела к гибели человека.

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У этого самца на поимку субантарктического пингвина ушло пять минут.
Фото: Пол Никлен
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Вечный круговорот жизни и смерти. Останки пингвина служат пищей колонии морских звезд. После них здесь смогут насытиться черви немертины и еще более мелкие создания. Через несколько дней на месте гибели пингвина останется только скелет.
Фото: Пол Никлен
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Тюлениха нырнула, чтобы спокойно пообедать на глубине. Изучение рациона морских леопардов помогает ученым оценить изменения в пищевой цепи, вызванные глобальным потеплением, которое на Антарктическом полуострове проявляется особенно сильно. Химический анализ усов тюленей позволит определить, чем питались эти животные последние три года.
Фото: Пол Никлен
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Пролив Лемера, утро. Насытившись, морской леопард отдыхает на ледяной глыбе, отколовшейся от айсберга. Зная о дурной репутации тюленей, заслуживших славу хладнокровных убийц, я отправлялся в Антарктиду со страхом. Уезжая отсюда, я был благодарен судьбе за то, что смог познакомиться с этими животными поближе: во время наших «морских прогулок» я получил незабываемые впечатления.
Фото: Пол Никлен

И все же рассказы о враждебности тюленей сильно преувеличены, считает Эхльме. «В минуты опасности люди уверены, что животные настроены к ним враждебно, — говорит он. — Морские леопарды просто очень любопытны. Я всегда говорю подводникам: „Испугались — закройте на минуту глаза: тюлень не укусит вас, хотя и постарается подобраться поближе“». Однако на антарктических исследовательских станциях при появлении этих животных всем аквалангистам рекомендуется выйти из воды.

Фотограф Пол Никлен следовал всем советам Эхльме и отмечал, что морские леопарды могут быть довольно дружелюбны: несколько раз тюлень, находившийся в нескольких сантиметрах от него, предлагал ему свою добычу — кусок пингвина или всю тушу целиком. Так что не следует полагаться на чужие рассказы. По-настоящему познакомиться с жизнью животных можно, только исследуя их в естественной среде обитания.

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