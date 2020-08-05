Гроза морей: морские леопарды Антарктики

Из всех тюленей лишь морские леопарды считаются настоящими охотниками. И именно этот вид тюленей находится на вершине пищевой цепи в Мировом океане. Морскими леопардами их окрестили первые исследователи Антарктики из-за характерной окраски: это «желтовато-коричневые, с коричневыми пятнами» животные, писал Фрэнк Уорсли, капитан корабля «Эндьюранс», один из участников знаменитой антарктической экспедиции Эрнеста Шеклтона 1914 года. Тюлени, достигающие 3,6 метра в длину и весом более 450 килограммов, передвигаются с поразительной ловкостью и быстротой. Обычно они подкарауливают пингвинов или другую добычу, курсируя вдоль кромки дрейфующих льдов.

Когда в Южное полушарие приходит лето, морские леопарды перебираются поближе к крупным колониям пингвинов — хищники поджидают на мелководье недавно оперившихся птенцов, отправляющихся на первую морскую прогулку. Строение зубов тюленей может многое рассказать о том, как они охотятся. Их клыки и резцы приспособлены для того, чтобы ловить и разрывать добычу на куски. Задние коренные зубы с острыми краями — чтобы удерживать и измельчать пищу, а также отцеживать криль. Меню морских леопардов на удивление разнообразно: криль, пингвины, другие тюлени, рыба, кальмары — все, что попадается на пути. В их рацион входят даже сородичи — детеныши тюленей-крабоедов, а вблизи острова Южная Георгия — детеныши кергеленских морских котиков.