Хитрый лев крадет добычу леопарда с дерева: видео

Спрятанную среди ветвей импалу выдал запах.

Новым видео, снятым в Национальном парке Крюгера, поделился 30-летний гид Бенджамин Шиперс. За 13 лет работы он не видел ничего подобного: «противостояние» мертвой туши огромному льву.

Во время утреннего сафари группа под руководством Шиперса остановилась выпить кофе и увидела множество кружащих поблизости стервятников. Люди пошли посмотреть, что случилось, но ничего не заметили, пока не появился лев-самец и не начал обнюхивать окрестности.

«Это уже само по себе было большой победой, так как я смог показать своим гостям льва», – говорит гид, но дальнейшие события и вовсе превзошли все ожидания. Взяв след, лев подбежал к дереву и начал на него карабкаться.

«Мое сердце забилось, я был в абсолютном шоке. Я переставил машину так, чтобы всем было лучше видно. К сожалению, я упустил возможность сделать фотографии того, как лев взбирался на дерево».

Среди ветвей находилась туша импалы. Не так давно ее убил леопард, а этим хищникам свойственно откладывать трапезу на более позднее время, и для гарантии сохранности они прячут ее на деревьях. В данном случае туша была хорошо укреплена, и льву потребовалось приложить немало усилий, чтобы хотя бы просто сдвинуть ее с места.

Наконец царь зверей справился с этой задачей и спустился с трофеем на землю, где к нему присоединился его брат. Вначале хозяину легкой добычи это не понравилось, но в процессе перетягивания туши львы не смогли устоять перед чувством голода и мирно принялись обгладывать ее с двух сторон.

Фото: Latest Sightings / YouTube

Львы не так хорошо и не так часто взбираются на деревья, как леопарды, но тоже способны это делать: завладеть результатом чужой охоты зачастую легче, чем охотиться самому.