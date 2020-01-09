Хорошо там, где нас нет: как живут звери в районе Фукусимы

В результате аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году японские власти объявили о создании 20-километровой зоны отчуждения. Эти территории протянулись в северо-западном направлении вдоль следа выброса, образовавшегося 15 марта в результате осаждения дождями радиоактивных веществ на поверхность земли. Из зоны отчуждения были эвакуированы десятки тысяч человек.

Спустя почти десять лет исследователи из Университета Джорджии обнаружили, что популяции диких животных процветает именно в тех районах, где нет людей.

Биологи установили 106 камер, распределив их по различным участкам японской зоны отчуждения. Первый участок находится в зоне активного поражения радиацией, где запрещено нахождение людей; на втором – количество людей ограничено; третий участок представляет из себя зону, где людям разрешили не эвакуироваться, поскольку радиационный фон не представляет угрозу для их жизни.

Обработав данные с камер, ученые обнаружили около 267 тысяч снимков более чем 20 видов животных, включая дикого кабана, японского зайца, фазана, лису, енотовидную собаку и других зверей, часть из которых является японскими эндемиками. Ученые обнаружили, что животные чаще встречаются в совершенно безлюдных зонах. В частности, из 46 тысяч задокументированных изображений кабана 26 тысяч были сделаны в изображений фиксируют кабанов в обитаемых областях. Схожие данные были зафиксированы в отношении енотов, японских соболей (Martes melampus), макак и других животных.