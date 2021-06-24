Хорватия изнывает от нашествия волков

Программа по восстановлению популяции волков на территории Европы оказалась успешной для представителей фауны, но обернулась катастрофой для людей. В Хорватии волки настолько прижились и размножились, что естественной кормовой базы в лесах им уже не хватает; они совершают набеги на села, сокращая поголовье скота.

Волки защищены законом с 1995 года, когда они находились на грани исчезновения. В 2005 году охота на них в Хорватии была разрешена — по лицензии и небольшим квотам, но в 2013 году под давлением защитников животных решение было отменено. При этом охота на копытных продолжается. И это не только олени: в прошлом году в стране было отстреляно более 37 000 кабанов. Эти животные тоже наносят фермерам большой ущерб, однако они же входят в рацион волков.

Оставшись без оленей и кабанов, хищники ищут другие источники пищи. По данным за 2020 год, волки убили почти 3000 домашних и сельскохозяйственных животных в Хорватии — в основном, овец. Министерство экономики страны оценивает популяцию волков на уровне 160 особей, но фермеры и охотники считают, что реальная цифра составляет около 300, и для 25 000 км2 — именно столько приходится на хорватские лесные массивы — это слишком много.

По факту хищников может быть больше на 10-25%: скрещиваясь с собаками, волки производят гибридов, которые пополняют дикие популяции. Устав ждать помощи от правительства, фермеры взяли ситуацию в свои руки и устраивают на волков нелегальные облавы.

Весной в муниципалитете Грачац появилась предостерегающая «инсталляция»: местный житель, так и не найденный, повесил тушу волка на въезде в город.