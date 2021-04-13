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National Geographic Россия №208, апрель 2021
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Как создаются корма для животных
Звери

Храбрые маленькие терьеры прогнали зашедшего в дом медведя: видео

Анастасия Баринова
13 апреля 2021
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Фото: YouTube
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Фото: Deedee Mueller/Facebook
Незваному гостю не удалось опустошить кухню.

Жительница Калифорнии Диди Мюллер нередко видит медведей на заднем дворе своего дома в Пасадене. Обычно в здание они не заходят, но недавно дикий зверь пробрался внутрь. Сама Диди этого не заметила – она дремала в соседней комнате, когда услышала лай своих терьеров. 

Запись с камеры наблюдения позволила составить полную картину произошедшего. Медведь, оказавшись на новой для него территории, никуда не спешит; он пьет из фонтана, а затем заходит в дом и осматривает кухню. Однако инспекция не удалась: запах зверя почуяли собаки и с громким лаем пустились его преследовать.

Предположительно, медведю – не более трех лет. Маленькие собачки сильно его напугали: владелица дома нашла на полу следы его мочи. «Медвежий сезон официально начался в нашем районе», – комментирует ситуацию Диди.

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Deedee Mueller/Facebook

Медведи нередко выходят к людям в поисках еды. Иногда это приводит к курьезным ситуациям: посмотрите на мишку, оказавшегося в джакузи!

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