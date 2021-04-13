Храбрые маленькие терьеры прогнали зашедшего в дом медведя: видео

Жительница Калифорнии Диди Мюллер нередко видит медведей на заднем дворе своего дома в Пасадене. Обычно в здание они не заходят, но недавно дикий зверь пробрался внутрь. Сама Диди этого не заметила – она дремала в соседней комнате, когда услышала лай своих терьеров.
Запись с камеры наблюдения позволила составить полную картину произошедшего. Медведь, оказавшись на новой для него территории, никуда не спешит; он пьет из фонтана, а затем заходит в дом и осматривает кухню. Однако инспекция не удалась: запах зверя почуяли собаки и с громким лаем пустились его преследовать.
Предположительно, медведю – не более трех лет. Маленькие собачки сильно его напугали: владелица дома нашла на полу следы его мочи. «Медвежий сезон официально начался в нашем районе», – комментирует ситуацию Диди.
Медведи нередко выходят к людям в поисках еды. Иногда это приводит к курьезным ситуациям: посмотрите на мишку, оказавшегося в джакузи!