Храбрые маленькие терьеры прогнали зашедшего в дом медведя: видео

Жительница Калифорнии Диди Мюллер нередко видит медведей на заднем дворе своего дома в Пасадене. Обычно в здание они не заходят, но недавно дикий зверь пробрался внутрь. Сама Диди этого не заметила – она дремала в соседней комнате, когда услышала лай своих терьеров.

Запись с камеры наблюдения позволила составить полную картину произошедшего. Медведь, оказавшись на новой для него территории, никуда не спешит; он пьет из фонтана, а затем заходит в дом и осматривает кухню. Однако инспекция не удалась: запах зверя почуяли собаки и с громким лаем пустились его преследовать.