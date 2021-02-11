Хрюшки-геймеры: свиньи продемонстрировали интеллект в видеоиграх

Исследователи из Государственного Университета Пенсильвании обнаружили у свиней (Sus) повышенный уровень поведенческой и умственной гибкости.

В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, проверялась способность четырех свиней играть в простую видеоигру с использованием джойстика. Каждое животное продемонстрировало некоторое концептуальное понимание игры, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении задач, которые обычно давались нечеловеческим приматам.

В исследовании участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки Панепинто по имени Эбони и Айвори. В первой фазе эксперимента животных обучили манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера.