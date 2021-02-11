Хрюшки-геймеры: свиньи продемонстрировали интеллект в видеоиграх
Исследователи из Государственного Университета Пенсильвании обнаружили у свиней (Sus) повышенный уровень поведенческой и умственной гибкости.
В исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology, проверялась способность четырех свиней играть в простую видеоигру с использованием джойстика. Каждое животное продемонстрировало некоторое концептуальное понимание игры, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении задач, которые обычно давались нечеловеческим приматам.
В исследовании участвовали две йоркширские свиньи Гамлет и Омлет, а также две микросвинки Панепинто по имени Эбони и Айвори. В первой фазе эксперимента животных обучили манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера.
Затем их научили играть в видеоигру, цель которой заключалась в перемещении курсора с помощью джойстика к четырем разным «стенам» на экране. Все четыре животных продемонстрировали концептуальное понимание задачи, и, по оценкам исследователей, их когнитивные показатели соответствовали по уровню нечеловеческим приматам, хотя их ловкость была намного ниже.
Свиньи выполняли задания с результатами намного выше случайных, а значит животные понимали, что движение джойстика связано с курсором на экране компьютера. По словам исследователей, это экстраординарный результат для животных из рода свиньи.
Ученые уже знают, что свиньи способны к различным типам обучения, от тех же базовых команд послушания, которым обучаются собаки, например, «ко мне» и «сидеть», до более сложных форм, требующих от них изменения поведения при изменении правил игры. Одно исследование даже показало, что свиньи могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную пищу в загоне, отметила Кроуни.
В текущем исследовании авторы использовали еду, чтобы обучить животных и закрепить определенные паттерны поведения. При этом ученые обнаружили, что свиньи выполняют необходимые действия осознанно, а не в расчете на награду. Так, когда машина для раздачи лакомств перестала работать, свиньи продолжали давать правильные ответы, основываясь только на словесных и тактильных сигналах поддержки со стороны экспериментаторов.
«Такого рода исследования важны, потому что, как и с любыми другими живыми существами, то, как мы взаимодействуем со свиньями и что мы делаем с ними, влияет на них и имеет для них значение. У нас есть этическое обязательство понимать, как свиньи получают информацию, и что они способны выучить и запомнить. В конечном итоге это имеет значение для того, как они воспринимают свое взаимодействие с нами и окружающей средой», — заключает Кроуни.
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