Идем на восток: впервые в истории редчайшего леопарда заметили за Транссибом

Дальневосточный леопард попался на фотоловушки фотографа дикой природы Игоря Метельского и камеры, установленные WWF России в охотхозяйстве «Северная» в Надеждинском районе Приморского края, где WWF совместно с МРОО Центр «Тигр» ведет мониторинг диких животных. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине. Из этих мест леопарды исчезли почти 50 лет назад.
На хищника можно полюбоваться в видео от Игоря Метельского:
Дальневосточные леопарды в России обитают на юго-западе Приморья. Из-за человеческого влияния в XX веке эти животные оказались на грани исчезновения, но благодаря ряду природоохранных мер жизнь популяции удалось сохранить, увеличив численность в три раза, до 110 особей. Долгое время последним рубежом редчайших кошек считалась территория национального парка «Земля леопарда» в Хасанском районе, но со временем они вышли за пределы охраняемой зоны.
Сенсационное событие подтвердило предположения ученых о распространении леопардов на восток. Фотоловушки зафиксировали самца пятнистого хищника. Уникальность открытия в том, что это место – самая восточная и самая дальняя от ядра популяции точка видео-регистрации леопарда в современной истории исследований. Видео впервые достоверно подтвердило: эти дикие животные преодолевают главные препятствия, отделяющие леопардов от дальних уголков их исторической «родины» – федеральную трассу Владивосток – Хабаровск и Транссибирскую железнодорожную магистраль (на восток от дороги).
Примечательно, что здесь, к северу от Владивостока, удалось обнаружить присутствие именно самца. Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем именно самцы уходят на максимально большие расстояния – в отличие от самок, которые могут долгое время делить участок обитания с матерью.
«Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморского края, но временем численность пятнистого хищника значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей. «Земля леопарда» уже почти 10 лет при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» ведёт интенсивную природоохранную работу по сохранению редчайшей кошки, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции и появление леопарда в таких удаленных местах говорит об эффективности данных мер.
Природа откликается на заботу: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Актуальной задачей становится создание экологических коридоров, которые будут связывать ядро популяции на юго-западе Приморья с остальной частью края», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».
Событие дает надежды на дальнейшее расселение леопардов и то, что в будущем они смогут мигрировать восточнее – на территорию Уссурийского заповедника, который находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда».
«Мне приятно осознавать, что мое увлечение помогает раскрывать загадки дикой природы и, что еще более значимо, способствует её сохранению. Это классный итог и неожиданный подарок на излете года. Важно, что самая малочисленная популяция редкой кошки планеты множится, показывая успех общего национального дела охраны природы», – отметил фотограф Игорь Метельский.
В ближайшие дни января планируется обследование этой территории для сбора дополнительной научной информации.
Посмотрите на романтическое свидание дальневосточных леопардов.