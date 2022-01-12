Идем на восток: впервые в истории редчайшего леопарда заметили за Транссибом

Примечательно, что здесь, к северу от Владивостока, удалось обнаружить присутствие именно самца. Взрослеющим леопардам свойственно покидать места своего рождения в поисках новых территорий, при чем именно самцы уходят на максимально большие расстояния – в отличие от самок, которые могут долгое время делить участок обитания с матерью.

«Исторически ареал леопарда охватывал весь юг Приморского края, но временем численность пятнистого хищника значительно сократилась, к началу века оставалось только около 35 особей. «Земля леопарда» уже почти 10 лет при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» ведёт интенсивную природоохранную работу по сохранению редчайшей кошки, в том числе принимает меры против браконьерства, лесных пожаров. Увеличение дикой популяции и появление леопарда в таких удаленных местах говорит об эффективности данных мер.

Природа откликается на заботу: леопардов становится больше, и они даже возвращаются на территории, на которых их не видели десятилетиями. Актуальной задачей становится создание экологических коридоров, которые будут связывать ядро популяции на юго-западе Приморья с остальной частью края», – подчеркнул Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».