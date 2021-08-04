Импала чудом спаслась от стаи диких собак и других врагов: видео

Но иногда бывают и исключения. Свидетельством счастливого спасения импалы поделился 24-летний рейнджер Дэниел Хитчингс, сопровождавший туристов в Национальном парке Крюгера. Сначала люди наблюдали, как гиеновидные собаки заканчивают свою трапезу, но тут на водопой неосмотрительно забрела импала, и внимание хищников переключилось на нее.

Антилопа смогла перепрыгнуть одного из нападавших, но затем поняла, что в окружении агрессивной стаи у нее шансов нет, и тогда она рискнула броситься в воду. Это не менее опасно: крокодилы тоже не упускают шанса полакомиться свежим мясом. В свою очередь импала плыла так быстро, что медлительные рептилии не успели сориентироваться. Но и на этом преодоление препятствий не закончилось: у берега отдыхали бегемоты.

Эти животные питаются преимущественно растениями, и в день они способны съесть 40-70 кг травы. Тем не менее, животная пища тоже входит в их рацион: в случае острой нехватки в организме минеральных солей гиппопотамы охотятся на зебр и импал.