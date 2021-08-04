Импала чудом спаслась от стаи диких собак и других врагов: видео

Живущие в дикой природе антилопы являются желанной целью для множества хищников. Силы, чаще всего, не равны, и копытные становятся жертвами гиеновидных собак, львов, леопардов и других зверей.
Но иногда бывают и исключения. Свидетельством счастливого спасения импалы поделился 24-летний рейнджер Дэниел Хитчингс, сопровождавший туристов в Национальном парке Крюгера. Сначала люди наблюдали, как гиеновидные собаки заканчивают свою трапезу, но тут на водопой неосмотрительно забрела импала, и внимание хищников переключилось на нее.
Антилопа смогла перепрыгнуть одного из нападавших, но затем поняла, что в окружении агрессивной стаи у нее шансов нет, и тогда она рискнула броситься в воду. Это не менее опасно: крокодилы тоже не упускают шанса полакомиться свежим мясом. В свою очередь импала плыла так быстро, что медлительные рептилии не успели сориентироваться. Но и на этом преодоление препятствий не закончилось: у берега отдыхали бегемоты.
Эти животные питаются преимущественно растениями, и в день они способны съесть 40-70 кг травы. Тем не менее, животная пища тоже входит в их рацион: в случае острой нехватки в организме минеральных солей гиппопотамы охотятся на зебр и импал.
Героине видео несказанно повезло: ей удалось убежать и от бегемотов, которые уже направлялись в ее сторону. В итоге копытное выбралось на берег и стремительно скрылось в зарослях.
Если бы на этом участке суши не прятались гиеновидные собаки – у антилопы были все шансы найти безопасное место и отдохнуть. Импала на коротких дистанциях развивает скорость до 88 км/ч, но быстро выдыхается. В свою очередь гиеновидные собаки бегут не быстрее 72 км/ч, зато они могут преследовать добычу очень долго, и в результате им не составляет труда напасть на уставшую жертву.
Посмотрите, как гиеновидные собаки пытаются одолеть гиену.