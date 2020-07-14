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Звери

Импала не заметила трех отдыхающих гепардов и вышла к ним на встречу: видео

Михаил Сысоев
14 июля 2020
Аннотация 2020-07-14 140255.png
Фото: Kruger Sightings
Эта прогулка оказалась последней для парнокопытного.

25-летний Майкл Тилли, работающий рейнджером в заповеднике Мала-Мала (ЮАР), запечатлел на видео роковую ошибку импалы, также известной как чернопятая антилопа (Aepyceros melampus), которая неосторожно приблизилась сразу к трем гепардам (Acinonyx jubatus).

«Три гепарда были замечены накануне днем, поэтому мы с двумя другими рейнджерами отправились утром в Мала-Мала, чтобы показать их гостям. Примерно через час пути нам удалось найти их на участке к югу от взлетно-посадочной полосы. В это время гепарды отдыхали. Это были мать и двое ее взрослых детенышей.

Зная о том, какая картина может развернуться, мы обошли кругом и заметили, как на южной оконечности открытого пространства бродит какая-то импала <…> То, что произошло дальше, было довольно примечательным. Импала, не зная о гепардах, начала двигаться по открытой местности. Сильный ветер с юга и большая термитная насыпь скрыли гепардов, и одинокая самка-импала направилась прямо к хищникам.

В конце концов импала подошла к гепардам на расстояние трех метров, прежде чем заметила их. В этот момент ее судьба была почти решена. Молниеносная погоня привела к тому, что три гепарда поймали импалу», — рассказывает Тилли.

По его словам, на этом все не закончилось. За погоней наблюдала молодая самка леопарда, однако между ней и гепардами не произошло никакого взаимодействия. Однако позже взрослый лев прогнал гепардов и завладел останками импалы.

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