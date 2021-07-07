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National Geographic Россия №210, июнь 2021
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Звери

Ирбис охраняет добычу от собаки: видео

Анастасия Баринова
07 июля 2021
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Фото: Smithsonian Channel
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Фото: Smithsonian Channel
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Фото: Smithsonian Channel
Мало поймать добычу – не менее сложно донести ее до логова.

Биологи Смитсоновского института поделились видеозаписью, иллюстрирующей один из аспектов добычи пищи снежным барсом. Ранее этот грациозный хищник завалил кабана, но его логово находится далеко, и теперь в задачу кошки входит перемещение добычи в нужное место.

Снежные барсы охотятся в одиночку, нападая из засады. Когда до потенциальной жертвы остается несколько десятков метров, ирбис резко выскакивает и настигает ее прыжками в 6–7 метров. Крупных копытных ирбис хватает за горло, а потом душит или ломает шею. На месте охоты он никогда не питается, перетаскивая пищу в укрытие. В данном случае, по наблюдению биологов, снежный барс нес кабана в логово, где его ждали малыши.

Туша кабана очень тяжелая и не слишком удобная, чтобы долго удерживать ее в зубах. Ирбис постоянно делает остановки для передышки, и каждый раз эта ситуация оборачивается стрессом. Птицы подают встревоженные сигналы, чем привлекают внимание других плотоядных животных. В какой-то момент на звук, а затем и на запах среагировала полудикая собака, и уверенно пошла по следу.

В случае возможной схватки ирбис мог бы, вероятно, выйти победителем, но это чревато травмами и потерей части добычи. Не желая конфликта, кошка затаилась, и собака, не найдя источник аппетитного запаха, просто ушла.

Посмотрите, как виртуозно снежные барсы умеют маскироваться и прятаться.

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