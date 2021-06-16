Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экомарафон «#ЯБерегуПланету»
Звери
Партнёрский материал

Исчезающее сокровище морей: как на Ближнем Востоке защищают редких морских черепах

National Geographic Россия
16 июня 2021
image00018.png
Фото: Jumeirah Al Naseem
image00001.jpeg
Фото: Jumeirah Al Naseem

16 июня по всему миру отмечают День защиты морских черепах – праздник, который призван не только рассказать о необычных обитателях морей и океанов, но и привлечь внимание к опасности их исчезновения. Сейчас из 356 видов черепах 217 находятся под угрозой вымирания, а 6 из 7 особей грозит опасность, вызванная загрязнением их среды обитания, браконьерством и добычей яиц.

Черепаха Бисса (Eretmochelys imbricata) – единственный представитель одноименного рода, который остался в дикой природе. Эта рептилия традиционно обитает в водах Персидского и Оманского залива. Биссы очень важны для поддержания здоровья коралловых рифов, однако из-за красивого панциря и яиц, которые считаются деликатесом, они в течение многих лет подвергались масштабному браконьерству. За последние 30 лет Бисса потеряла 87% своей популяции, а по всему миру осталось только 8 000 гнездящихся самок.

MM8540_180624_023472.jpg
Читайте такжеМорские черепахи: выживая вопреки человеку

Чтобы защитить этих редких животных, Dubai Turtle Rehabilitation Project в ОАЭ уже 17 лет выхаживает раненых черепах и помогает отслеживать изменение числа особей. Организация также проводит лекции и семинары в школах и для туристов, рассказывая о последствиях, которые грозят природе, если она лишится этих рептилий. За время существования центра было спасено более 2 000 черепах, из них 250 – взрослые особи Бисса и 700 – детеныши.

image00012.png
Фото: Jumeirah Al Naseem
image00014.png
Фото: Jumeirah Al Naseem
image00008.png
Фото: Jumeirah Al Naseem
image00007.jpeg
Фото: Jumeirah Al Naseem
image00004.jpeg

Барбара Ланг-Лентон Арризабалага

директор реабилитационного аквариума Burj Al Arab

«Большинство черепах, которых мы выхаживаем в рамках проекта, – это молодые особи, страдающие от продолжительной низкой температуры воды в зимние месяцы. При этом очень часто травмы, которые они получают, наносят им сами люди».

Многие черепахи запутываются в пластиковых отходах или проглатывают их.

Раненая или больная особь не может активно двигаться и контролировать рост моллюсков на своем панцире, что приводит к смерти животных. Например, несколько лет назад десятки морских черепах выбрасывало на берег волнами: их кожа и даже рот были покрыты ракообразными из рода Barnacles (Cirripedia). Тогда эксперты предположили, что это новая неизвестная болезнь, но, оказалось, что причина крылась в ранах и повреждениях, которые буквально парализовали черепах.

image00021.png
Jumeirah Al Naseem

Еще одна причина (наравне с загрязнением) – это высокая скорость, на которой ездят моторные суда вблизи мест нагула черепах. Эти факторы разрушают места гнездования рептилий, отчего страдает вся популяция. В Центре реабилитации черепах при отеле создали целую обучающую программу для школьников и всех желающих, где рассказывают, как защитить рептилий. Лекции проходят в специальной лагуне для реабилитации черепах в отеле Jumeirah Al Naseem. Сотрудникам важно донести до людей, что от них зависит благополучие природы и что каждый из нас должен очень бережно и внимательно относиться к экологии.

Сегодня в честь праздника на базе отеля Jumeirah Al Naseem команда проекта вместе с туристами выпустила вылеченных черепах обратно в море.

image00004.jpeg

Барбара Ланг-Лентон Арризабалага

директор реабилитационного аквариума Burj Al Arab

«Мы внимательно следим за передвижением наших подопечных. Все черепахи, которых мы выпускаем, имеют специальный, безвредный для особей, микрочип, который позволяет нам отследить их местоположение. Срок службы батареек составляет примерно год, после чего они естественным образом отпадают. Каждый раз, когда черепаха выходит на поверхность, чтобы вдохнуть, спутник передает нам точное местоположение животного. Так, одна из наших черепах Дибба за девять месяцев преодолела 8600 км. Все данные, которые мы собираем, помогают оценить эффективность программы реабилитации, интеграции животных в дикую природу, а также позволяют команде сравнивать среду обитания, выбор температуры и модели миграции для каждого вида».

Команда центра просит всех, кто находит выброшенных на берег раненых черепах, придерживаться несложных правил. Во-первых, важно обращаться с ними максимально аккуратно, ведь зачастую неспециалисту очень сложно выявить степень травм черепахи. Во-вторых, если панцирь покрыт ракообразными, нельзя ни в коем случае пытаться их убрать – это может нанести животному непоправимый вред. Раненую черепаху нужно поместить в ведро с пресной водой (ниже уровня носа черепахи) или накрыть влажным полотенцем, а затем переместить в тень и связаться с сотрудниками Burj Al Arab, где находится реабилитационный аквариум, или с центром по охране дикой природы Emirates Marine Environmental Group.

image00017.png
Burj Al Arab
рекомендации
Волны

3 вида досуга на природе, которые вы, скорее всего, ещё не пробовали

Звезда

Спасение рифов: новая надежда

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Листья

Отдых в гармонии с природой: как развивается Красная Поляна