Исчезающее сокровище морей: как на Ближнем Востоке защищают редких морских черепах

16 июня по всему миру отмечают День защиты морских черепах – праздник, который призван не только рассказать о необычных обитателях морей и океанов, но и привлечь внимание к опасности их исчезновения. Сейчас из 356 видов черепах 217 находятся под угрозой вымирания, а 6 из 7 особей грозит опасность, вызванная загрязнением их среды обитания, браконьерством и добычей яиц.

Черепаха Бисса (Eretmochelys imbricata) – единственный представитель одноименного рода, который остался в дикой природе. Эта рептилия традиционно обитает в водах Персидского и Оманского залива. Биссы очень важны для поддержания здоровья коралловых рифов, однако из-за красивого панциря и яиц, которые считаются деликатесом, они в течение многих лет подвергались масштабному браконьерству. За последние 30 лет Бисса потеряла 87% своей популяции, а по всему миру осталось только 8 000 гнездящихся самок.