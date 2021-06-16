Исчезающее сокровище морей: как на Ближнем Востоке защищают редких морских черепах
16 июня по всему миру отмечают День защиты морских черепах – праздник, который призван не только рассказать о необычных обитателях морей и океанов, но и привлечь внимание к опасности их исчезновения. Сейчас из 356 видов черепах 217 находятся под угрозой вымирания, а 6 из 7 особей грозит опасность, вызванная загрязнением их среды обитания, браконьерством и добычей яиц.
Черепаха Бисса (Eretmochelys imbricata) – единственный представитель одноименного рода, который остался в дикой природе. Эта рептилия традиционно обитает в водах Персидского и Оманского залива. Биссы очень важны для поддержания здоровья коралловых рифов, однако из-за красивого панциря и яиц, которые считаются деликатесом, они в течение многих лет подвергались масштабному браконьерству. За последние 30 лет Бисса потеряла 87% своей популяции, а по всему миру осталось только 8 000 гнездящихся самок.
Чтобы защитить этих редких животных, Dubai Turtle Rehabilitation Project в ОАЭ уже 17 лет выхаживает раненых черепах и помогает отслеживать изменение числа особей. Организация также проводит лекции и семинары в школах и для туристов, рассказывая о последствиях, которые грозят природе, если она лишится этих рептилий. За время существования центра было спасено более 2 000 черепах, из них 250 – взрослые особи Бисса и 700 – детеныши.
Многие черепахи запутываются в пластиковых отходах или проглатывают их.
Раненая или больная особь не может активно двигаться и контролировать рост моллюсков на своем панцире, что приводит к смерти животных. Например, несколько лет назад десятки морских черепах выбрасывало на берег волнами: их кожа и даже рот были покрыты ракообразными из рода Barnacles (Cirripedia). Тогда эксперты предположили, что это новая неизвестная болезнь, но, оказалось, что причина крылась в ранах и повреждениях, которые буквально парализовали черепах.
Еще одна причина (наравне с загрязнением) – это высокая скорость, на которой ездят моторные суда вблизи мест нагула черепах. Эти факторы разрушают места гнездования рептилий, отчего страдает вся популяция. В Центре реабилитации черепах при отеле создали целую обучающую программу для школьников и всех желающих, где рассказывают, как защитить рептилий. Лекции проходят в специальной лагуне для реабилитации черепах в отеле Jumeirah Al Naseem. Сотрудникам важно донести до людей, что от них зависит благополучие природы и что каждый из нас должен очень бережно и внимательно относиться к экологии.
Сегодня в честь праздника на базе отеля Jumeirah Al Naseem команда проекта вместе с туристами выпустила вылеченных черепах обратно в море.
Команда центра просит всех, кто находит выброшенных на берег раненых черепах, придерживаться несложных правил. Во-первых, важно обращаться с ними максимально аккуратно, ведь зачастую неспециалисту очень сложно выявить степень травм черепахи. Во-вторых, если панцирь покрыт ракообразными, нельзя ни в коем случае пытаться их убрать – это может нанести животному непоправимый вред. Раненую черепаху нужно поместить в ведро с пресной водой (ниже уровня носа черепахи) или накрыть влажным полотенцем, а затем переместить в тень и связаться с сотрудниками Burj Al Arab, где находится реабилитационный аквариум, или с центром по охране дикой природы Emirates Marine Environmental Group.