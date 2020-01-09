Во всем виноваты бивни: почему норвежцы были вынуждены покинуть Гренландию

Ученые из Кембриджа, Осло и Тронхейма изучили средневековые артефакты из моржовой кости со всей Европы и пришли к выводу, что загадочное исчезновение норвежских колоний в Гренландии в XV веке могло быть связано с чрезмерной эксплуатацией колоний моржей для добычи бивней как главного торгового ресурса.

Поселения викингов на острове были основаны в конце Х века Эриком Рыжим, который, согласно легенде, был изгнан из Исландии на три года за убийство соседа. После возвращения в Исландию он убедил несколько сотен викингов отплыть в место, которое сам же назвал Гренландией. Колония обосновалась на юго-западе острова и процветала здесь вплоть до XV века, прежде чем исчезнуть, оставив после себя только руины.

Авторы исследования выяснили, что в течение сотен лет почти вся торговля костью по всей Европе исходила от моржей, на которых охотились в морях, доступных только через норвежские поселения в Гренландии.

Моржовые бивни были ценным средневековым товаром, использовавшимся для создания изысканных предметов роскоши. В частности, именно из моржовой кости вырезали богато украшенные распятия или шахматные фигуры, а также тавлеи (или хнефатафл) – скандинавская настольная игра.