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Во всем виноваты бивни: почему норвежцы были вынуждены покинуть Гренландию

09 января 2020
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Фото: Виталий Горшков
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Руины церкви, построенной норвежцами в Гренландии
Фото: James H. Barrett
Средневековые поселения викингов на острове сильно зависели от промысла моржовых бивней, поэтому они были обречены на запустение.

Ученые из Кембриджа, Осло и Тронхейма изучили средневековые артефакты из моржовой кости со всей Европы и пришли к выводу, что загадочное исчезновение норвежских колоний в Гренландии в XV веке могло быть связано с чрезмерной эксплуатацией колоний моржей для добычи бивней как главного торгового ресурса. 

Поселения викингов на острове были основаны в конце Х века Эриком Рыжим, который, согласно легенде, был изгнан из Исландии на три года за убийство соседа. После возвращения в Исландию он убедил несколько сотен викингов отплыть в место, которое сам же назвал Гренландией. Колония обосновалась на юго-западе острова и процветала здесь вплоть до XV века, прежде чем исчезнуть, оставив после себя только руины.

Авторы исследования выяснили, что в течение сотен лет почти вся торговля костью по всей Европе исходила от моржей, на которых охотились в морях, доступных только через норвежские поселения в Гренландии.

Моржовые бивни были ценным средневековым товаром, использовавшимся для создания изысканных предметов роскоши. В частности, именно из моржовой кости вырезали богато украшенные распятия или шахматные фигуры, а также тавлеи (или хнефатафл) – скандинавская настольная игра.

«Гренландским норвежцам нужно было железо и древесина из Европы, и, в основном, они отдавали взамен моржовые бивни», – Джеймс Барретт, ведущий автор исследования.

Авторы работы изучили около 67 образцов изделий из бивней моржа, датируемые ХI-XV веками. Исследуя ДНК и стабильные изотопы, извлеченные из костей, они смогли определить пол и происхождение животных. Ученые обнаружили сдвиг в европейских моржовых артефактах XIII века в сторону животных, относящихся к отделению общей эволюционной ветви, распространенных в водах вокруг моря Баффина, что значительно севернее поселений норвежцев.

«На моржей в это время, вероятно, охотились, проплывая до северо-западного побережья Гренландии. Более поздние образцы бивней были гораздо меньше и часто принадлежали самкам. Если первоначальные охотничьи угодья гренландских норвежцев подверглись чрезмерной эксплуатации и истреблению местных популяций моржей, то, возможно, они отправились на север, на Смит-Саунд, чтобы найти достаточное количество особей для охоты», – объясняет Барретт.

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Пример изделия из моржовой кости, датируемого X-XI веком – фигура с изображением Христа с Девой Марией и святым Петром.
Фото: James H. Barrett
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Образец моржовой кости из средневекового Бергена
Фото: James H. Barrett

Причиной, по которой викинги вынуждены были добывать все больше бивней и двигаться все дальше за Полярный круг, могло стать то, что с течением времени моржовая кость теряла популярность. В XIII веке начали открываться западноафриканские торговые пути, по которым в Европу хлынула слоновая кость, изменившая моду и снизившая спрос на изделия из моржовых бивней.

Таким образом, чтобы прокормиться и оставаться на плаву, норвежские колонии в Гренландии вынуждены были добывать все больше моржей и отправляться за ними все дальше, пока моржовая кость стремительно дешевела, а сами моржи исчезали из близлежащих вод. 

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Другие теории разрушения норвежских колоний включают изменение климата – так называемый «Малый ледниковый период», длительный период низких температур, начавшийся в XIV веке, и вызвавший упадок сельского хозяйства. Исследователи полагают, что норвежские колонии могли исчезнуть из Гренландии из-за совокупности всех этих нескольких факторов: к почти исчерпанным ресурсам добавились неустойчивые цены и климатические изменения.

«Поскольку норвежцы преследовали истощенные популяции моржей, направляясь все дальше на север, чтобы получать все меньшую отдачу в торговле, должно быть, наступил момент, когда так не могло больше продолжаться. Мы считаем, что это «ресурсное проклятие» подорвало устойчивость гренландских колоний», – заключает Барретт.