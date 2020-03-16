Искусная охота гиены на теленка антилопы: видео

Гиен чаще всего считают падальщиками; храбрость — тоже не их отличительная черта. Но это не совсем так: гиены способны охотиться не хуже больших кошек. В 60-95% случаев они сами убивают намеченную жертву. Они могут поймать практически любое животное — от мелких антилоп до буйволов и молодых жирафов. Африканские пятнистые гиены (Crocuta crocuta) во время охоты развивают скорость до 60 км/ч, стабильно удерживая скорость до 5 км. Это делает их одними из самых удачливых охотников на континенте — в отличие от, например, львов, у которых из 10 охот лишь 5 успешны.

Более того — львицы выходят за добычей группами, тогда как гиены нередко охотятся поодиночке. Такая сцена недавно была снята в кенийском парке Масаи-Мара. Пятнистая гиена встретила семейство антилоп топи (Damaliscus lunatus), верно оценила расстановку сил и в ходе ожесточенной борьбы поймала наиболее доступную жертву — детеныша. Родители изо всех сил отбивали атаки, неоднократно отбрасывая гиену своими мощными рогами, но победа все же осталась за хищником.