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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Звери

Испания уравняла права животных с человеческими

Анастасия Баринова
10 декабря 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Новый закон распространяется как на домашних питомцев, так и на диких зверей.

Список стран, признающих за животными право на достойное существование, пополнился Испанией: страна одобрила соответствующий законопроект. 

Любые представители фауны больше не смогут быть арестованы, брошены, подвергнуты жестокому обращению или разлучены с одним из их владельцев в случае развода или раздельного проживания без учета их благополучия. «Это моральная победа в стране, где ежегодно бросают 200 000 животных», — говорят сторонники закона.

«Мы единственный вид, который признает страдания других, и поэтому мы обязаны предотвращать эти страдания», – депутат Гильермо Диас.

В частности, жестокое обращение с животными теперь будет оцениваться как жестокое обращение с человеком.

При обнаружении брошенного питомца люди обязаны попытаться установить местонахождение владельца: следует действовать так же, как если бы нашли заблудившегося ребенка. Животные также не могут быть арестованы в качестве платы за долги. А в случае, если травма животного привела к его смерти или серьезному ухудшению его физического или психологического здоровья — виновник ответит по всей строгости закона так же, как если бы нанес вред человеку.

На региональном уровне животных уже признавали разумными существами с правами и интересами, которые необходимо учитывать. Однако эти инициативы не закрепили в Гражданском кодексе Испании, который охватывает вопросы собственности, семьи и обязательств. Это означало, что у юристов не было правовой основы для решения ряда проблем: например, при конфликте в делах о разводе.

Закон утверждали долго: идея впервые прозвучала в 2017 году, но внутриполитические волнения и другие причины оставили ее без внимания. Лишь в апреле этого года инициативу представили ​​Конгрессу, где ее поддержали все стороны, кроме крайне правой партии Vox. 

В сентябре закон одобрили верхняя палата Испании и Сенат. Он затем внес некоторые изменения, а 2 декабря Конгресс дал ему окончательный «зеленый свет».

На очереди — законопроект, включающий более строгие меры по предотвращению торговли животными и жестокого обращения с ними. Узнайте о других странах, которые делают ощутимые шаги в этом же направлении.

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