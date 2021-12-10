Испания уравняла права животных с человеческими

В частности, жестокое обращение с животными теперь будет оцениваться как жестокое обращение с человеком.

При обнаружении брошенного питомца люди обязаны попытаться установить местонахождение владельца: следует действовать так же, как если бы нашли заблудившегося ребенка. Животные также не могут быть арестованы в качестве платы за долги. А в случае, если травма животного привела к его смерти или серьезному ухудшению его физического или психологического здоровья — виновник ответит по всей строгости закона так же, как если бы нанес вред человеку.

На региональном уровне животных уже признавали разумными существами с правами и интересами, которые необходимо учитывать. Однако эти инициативы не закрепили в Гражданском кодексе Испании, который охватывает вопросы собственности, семьи и обязательств. Это означало, что у юристов не было правовой основы для решения ряда проблем: например, при конфликте в делах о разводе.

Закон утверждали долго: идея впервые прозвучала в 2017 году, но внутриполитические волнения и другие причины оставили ее без внимания. Лишь в апреле этого года инициативу представили ​​Конгрессу, где ее поддержали все стороны, кроме крайне правой партии Vox.

В сентябре закон одобрили верхняя палата Испании и Сенат. Он затем внес некоторые изменения, а 2 декабря Конгресс дал ему окончательный «зеленый свет».

На очереди — законопроект, включающий более строгие меры по предотвращению торговли животными и жестокого обращения с ними. Узнайте о других странах, которые делают ощутимые шаги в этом же направлении.