Испанские охотники устроили массовую резню оленей и кабанов в Португалии

Официальные лица Португалии выразили возмущение массовым убийством около 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны.
Об этом происшествии стало известно после того, как сами охотники выложили фотографии с мертвыми животными в соцсетях.
👮🏻♂️Portugal investigará a morte de 540 veados e xabarís 🦌🐗 a mans de 16 cazadores españois en Azambuja, Lisboa.— Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) December 22, 2020
Segundo as primeiras investigacións os animais foron acurralados nunha finca e masacrados.
Logo, pendurárono todo nas redes sociais para indignación dos portugueses pic.twitter.com/RfRY6oj2jN
Министр окружающей среды Жоау Фернандеш заявил, что убийство животных, совершенное 16 испанскими охотниками, было «гнусным экологическим преступлением», которое должно преследоваться по закону.
Считается, что убийство произошло на ферме в туристической охотничьей зоне Торребела, недалеко от поселка Азамбужа, примерно в 40 км от Лиссабона 17 и 18 декабря.
Ферма площадью 1100 га была обнесена стеной, а это означает, что у 540 животных не было возможности спастись от своих убийц.
Институт охраны природы и лесов Португалии (ICNF) начал расследование инцидента.