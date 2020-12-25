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Испанские охотники устроили массовую резню оленей и кабанов в Португалии

National Geographic Россия
25 декабря 2020
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Было убито более 500 животных всего за два дня.

Официальные лица Португалии выразили возмущение массовым убийством около 540 оленей и кабанов в охотничьей зоне в центре страны.

Об этом происшествии стало известно после того, как сами охотники выложили фотографии с мертвыми животными в соцсетях.

Министр окружающей среды Жоау Фернандеш заявил, что убийство животных, совершенное 16 испанскими охотниками, было «гнусным экологическим преступлением», которое должно преследоваться по закону.

Считается, что убийство произошло на ферме в туристической охотничьей зоне Торребела, недалеко от поселка Азамбужа, примерно в 40 км от Лиссабона 17 и 18 декабря.

Ферма площадью 1100 га была обнесена стеной, а это означает, что у 540 животных не было возможности спастись от своих убийц.

Институт охраны природы и лесов Португалии (ICNF) начал расследование инцидента.

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