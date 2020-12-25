Испанские охотники устроили массовую резню оленей и кабанов в Португалии

Министр окружающей среды Жоау Фернандеш заявил, что убийство животных, совершенное 16 испанскими охотниками, было «гнусным экологическим преступлением», которое должно преследоваться по закону.

Считается, что убийство произошло на ферме в туристической охотничьей зоне Торребела, недалеко от поселка Азамбужа, примерно в 40 км от Лиссабона 17 и 18 декабря.

Ферма площадью 1100 га была обнесена стеной, а это означает, что у 540 животных не было возможности спастись от своих убийц.

Институт охраны природы и лесов Португалии (ICNF) начал расследование инцидента.