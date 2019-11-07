История необычной дружбы: хорек без ума от овчарки

Жительница литовской столицы Диана Гриб (Dianai Grib) всегда хотела иметь разных домашних питомцев. Девушка хотела избежать враждебных союзов, в которых животные могли бы испытывать стресс. После долгого изучения Диана решила завести собаку и хорька, так как примеры их дружбы известны.
Первым в ее доме появилась немецкая овчарка по кличке Нова (Nova). В процессе дрессировки Диана знакомила ее с другими представителями фауны – от попугаев до кошек, и это выработало у Новы своеобразную толерантность. Затем пришла очередь домашнего хорька: в питомниках они нередко растут вместе с собаками, девушке оставалось лишь выбрать самую симпатичную особь.
Хорёк Пакко (Pacco) прибыл из Кракова. Первая встреча прошла гладко: Нова заинтересовалась гостем и следовала за ним по пятам, пока тот обнюхивал новое жилище, не обращая на соседа внимания. Пакко игнорировал собаку два дня, но затем, по словам Дианы, «началось веселье». Оба животных очень любопытны и игривы, они вместе гуляют, делятся игрушками и даже спят друг с другом.
При этом Нова не занимает доминирующего положения – напротив, главным в их паре является хорек. В процессе игр Пакко как-то оставил шрам на носу овчарки, но та восприняла это спокойно. Овчарка обращается с малышом очень осторожно, не упускает из виду и заботится о нем.
Посмотрите, как собаки усыновили и воспитали овцу.