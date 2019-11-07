История необычной дружбы: хорек без ума от овчарки

Жительница литовской столицы Диана Гриб (Dianai Grib) всегда хотела иметь разных домашних питомцев. Девушка хотела избежать враждебных союзов, в которых животные могли бы испытывать стресс. После долгого изучения Диана решила завести собаку и хорька, так как примеры их дружбы известны.

Первым в ее доме появилась немецкая овчарка по кличке Нова (Nova). В процессе дрессировки Диана знакомила ее с другими представителями фауны – от попугаев до кошек, и это выработало у Новы своеобразную толерантность. Затем пришла очередь домашнего хорька: в питомниках они нередко растут вместе с собаками, девушке оставалось лишь выбрать самую симпатичную особь.