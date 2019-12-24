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Звери

Из собачьей пасти извлекли застрявшую несколько лет назад палку

24 декабря 2019
Бадди
Фото: Friends of Strays Animal Shelter/facebook.com
Очень необычный случай.

В минувшем месяце приют для животных в городе Санкт-Петербург штата Флорида спас 8-летнего пса по имени Бадди. При осмотре собаки ветеринар заметил в ее пасти загнившие зубы, поэтому было решено провести чистку зубов, во время которой было найдено нечто необычное.

«Наша ветеринарная команда сегодня провела Бадди чистку зубов, и то, что они нашли, было шокирующим. В верхней части пасти между зубами с обеих сторон у него застряла палка. Вероятно, она находилась там годами, ранив верхнюю часть его рта и приведя к гниению двух зубов, но Бадди никогда не жаловался. К счастью, теперь он будет чувствовать себя намного лучше», — поделились сообщением в фейсбуке сотрудники приюта.

Жительница Флориды Мисти Тейт, которая ухаживала за Бадди в течение нескольких недель, отметила, что он всегда был добрым, ласковым псом и почти никогда не лаял.

«Мы благодарны за то, что он у нас, и просто рады, что смогли отвезти его домой», — сказала Тейт.

Прочитайте историю о том, как собака сбежала из поезда и прошла сотни километров, чтобы вернуться к бывшим хозяевам.