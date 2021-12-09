Из-за ботокса на верблюжьем конкурсе красоты дисквалифицированы десятки участников

Год от года технологии для обнаружения фальсификации совершенствуются, и в этом году число отстраненных конкурсантов стало рекордным. Десятки заводчиков растягивали губы и носы животных, использовали гормоны для укрепления их мышц, вводили ботокс, использовали другие наполнители для изменения форм тела и морды. Для сравнения: в 2018 году права соревноваться было лишено только 12 верблюдов.

К нарушителям применяются строгие меры: они не только не смогут получить главный приз, но также попадают под запрет на участие в конкурсе в следующие 5 лет и возможное судебное преследование за жестокое обращение с животными.