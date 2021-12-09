Из-за ботокса на верблюжьем конкурсе красоты дисквалифицированы десятки участников

Власти Саудовской Аравии отстранили более 40 верблюдов от участия в конкурсе красоты. Мероприятие, запущенное в 2000 году, является гвоздем программы фестиваля верблюдов короля Абдул-Азиза.
📄 ترشيحات المحلل سحمي البجيري لمجاهيم سيف الملك.#حنا_بدو | #استديو_المزاين#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6 pic.twitter.com/f9gg0Dh5AU— نادي الإبل (@CamelClub) December 9, 2021
Нынешний призовой фонд составляет 66 миллионов долларов. Члены жюри определяют победителя на основании формы головы, шеи, горбов, нарядной сбруи и позы, при этом к участникам предъявляются серьезные требования. Инъекции ботокса, подтяжка кожи и другие косметические изменения, увеличивающие привлекательность верблюдов, категорически запрещены, но многие владельцы остаются уверенными, что их манипуляции останутся незамеченными.
Год от года технологии для обнаружения фальсификации совершенствуются, и в этом году число отстраненных конкурсантов стало рекордным. Десятки заводчиков растягивали губы и носы животных, использовали гормоны для укрепления их мышц, вводили ботокс, использовали другие наполнители для изменения форм тела и морды. Для сравнения: в 2018 году права соревноваться было лишено только 12 верблюдов.
К нарушителям применяются строгие меры: они не только не смогут получить главный приз, но также попадают под запрет на участие в конкурсе в следующие 5 лет и возможное судебное преследование за жестокое обращение с животными.
Разведение верблюдов – традиционная и многомиллионная отрасль, и аналогичные мероприятия проходят по всему арабскому региону, но фестиваль в Саудовской Аравии считается крупнейшим. Сначала он проводился в отдаленной пустынной местности, но популярность вынудила сделать посещение более удобным, и с 2017 года всех желающих ждут на площадке неподалеку от Эр-Рияда. Помимо конкурса красоты, мероприятие включает верблюжьи бега, аукционы и другие события.