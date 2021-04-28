Из жизни собаки-поводыря: от рождения до выхода на пенсию

Начиная с рождения и первых встреч с хозяевами и до выхода питомца на пенсию дрессировка одной собаки-поводыря требует самоотверженных усилий большой группы людей, не говоря уже о самом питомце. Например, обучение социализации является обязательной во многих странах для собак-поводырей.
Школа собак-поводырей Samsung занимается обучением животных с 1993 года. О том, как и где готовят четвероногих помощников, они рассказали ниже.
Рождение
Более 90 процентов собак-поводырей, находящихся на службе в настоящее время, – ретриверы. Это порода, известная своим дружелюбием, привязанностью к человеку и здоровьем. Среди них лабрадоры-ретриверы составляют наибольшее количество собак-поводырей благодаря их мягкому характеру и гибкости натуры.
На фото трехнедельные щенки и собаки-поводыри, на данном этапе жизни для малышей еда и сон имеют первостепенное значение.
Щенки выходят на прогулку
Как только щенята подрастают, начинается следующий этап их жизни- прогулки. Примерно в возрасте семи недель щенков поручают волонтерам, которые проводят различные мероприятия по социализации. «Попечители» ухаживают за собаками около года и помогают с различными процедурами обучения дома и в близлежащих парках, а также в местных ресторанах и кафе.
«Щенки обычно учатся взаимодействовать с людьми в возрасте от 3 до 15 недель», – объяснил Тэджин Пак, директор школы обучения собак-поводырей Samsung. – «Новый опыт, который они получают в этот период, играет важную роль в формировании их личности на всю жизнь».
На фото выше – щенки, прошедшие всего неделю интенсивного тренировочного процесса.
Дрессировка собак-поводырей
После годичного «выгула щенков» дрессированные собаки-поводыри возвращаются в школу для формального процесса дрессировки. Это обучение длится от шести до восьми месяцев, в ходе чего щенки осваивают такие базовые навыки, как сидение, ожидание и приучение к туалету, а также такие ключевые поведенческие черты, как концентрация, умение обходить препятствия и передвижение по заданному маршруту.
После завершения всего процесса обучения животные проходят тест, чтобы определить, готовы ли они стать собаками-поводырями. Кандидаты, не прошедшие отбор, затем становятся постоянными напарниками или служат в качестве «примера для подражания» в школе.
«На самом деле, когда речь идёт о дрессировке собак-поводырей, не бывает таких понятий, как "успех" или "неудача"», – отмечает Парк. «Все щенки в конечном итоге живут долгой и счастливой жизнью благодаря их доброму характеру и умению адаптироваться».
Встреча с новой семьей
Стать новым членом семьи, которой они должны служить, является важным шагом в жизни любой собаки-поводыря, поэтому процесс сопоставления собаки и будущего хозяина является всесторонним и тщательным. При подборе собак-поводырей потенциальным владельцам учитываются такие факторы, как личность хозяина, род деятельности, темп ходьбы и состояние здоровья.
Сотрудники Samsung посетили одну из семей, чтобы узнать больше о жизни собаки-поводыря. Сукчжон Ю и его жена Мёнджи Сон –слабовидящие- и в настоящее время живут с двумя собаками-поводырями по имени Хедал и Джигу и двумя очаровательными дочерьми.
«Слабовидящие обязаны проявлять максимальную заботу о собаках-поводырях, которые их поддерживают», - отметил Ю. «Химия между человеком и собакой-поводырем действительно важна, поскольку именно они направляют нас к нашей цели самым безопасным способом, избегая всех препятствий на своем пути».
Собаки-поводыри, которые выходят на пенсию после семи-восьми лет службы, снова возвращаются к волонтерам и продолжают счастливо наслаждаться своей жизнью.