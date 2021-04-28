Из жизни собаки-поводыря: от рождения до выхода на пенсию

Начиная с рождения и первых встреч с хозяевами и до выхода питомца на пенсию дрессировка одной собаки-поводыря требует самоотверженных усилий большой группы людей, не говоря уже о самом питомце. Например, обучение социализации является обязательной во многих странах для собак-поводырей.

Школа собак-поводырей Samsung занимается обучением животных с 1993 года. О том, как и где готовят четвероногих помощников, они рассказали ниже.