Изучение повадок гепардов помогло сократить потери скота на 86%

Гепард (Acinonyx jubatus) является самым быстрым наземным млекопитающим и одновременно самой редкой большой кошкой в Африке. На сегодняшний день в дикой природе осталось менее 7000 особей этих животных, и пыльные саванны Намибии — одна из последних цитаделей гепардов на Земле.
Однако в Намибии гепарды не могут чувствовать себя в полной безопасности. Люди регулярно конфликтуют с хищниками из-за того, что те охотятся на скот. Обычно такой конфликт заканчивается гибелью гепарда, что наносит урон и без того уменьшающейся популяции.
Команда исследователей во главе с Йергом Мельцхаймером из Института зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница задалась целью найти выход из этой ситуации, который устроил бы фермеров и не навредил гепардам.
Наблюдая за перемещениями 106 гепардов с GPS-ошейниками в период с 2007 по 2018 год, исследователи получили новые сведения о социальной структуре гепардов, которыми поделились с владельцами ферм.
В отличие от большинства африканских кошачьих, гепарды охотятся днем, преодолевая огромные расстояния. Некоторые самцы объединяются, чтобы охотиться и защищать территории, но другие самцы и все самки ведут в основном уединенный образ жизни.
На основных участках своей территории некоторые гепарды-самцы оставляют пахучие метки при помощи мочи и фекалий на видных местах — обычно на деревьях, термитниках или камнях. Другие гепарды приходят в эти районы чтобы обнюхать и узнать, кто недавно проходил мимо, кто может быть готов спариваться или драться. Исследователи назвали такие места узлами связи гепардов.
Йерг Мельцхаймерведущий автор исследования
По словам ученого, такие центры притяжения гепардов достаточно долговечны. Из бесед с владельцами местных ферм он узнал, что некоторые деревья, отмеченные гепардами, использовались ими на протяжении 80 лет.
Используя данные GPS-слежения, которые регистрировали местоположение каждые 15 минут, исследователи подсчитали, что активность гепардов вокруг этих узлов примерно в 20 раз выше, чем где-либо еще.
В 2008 году исследователи убедили одного из фермеров переместить стада, чтобы избежать скопления гепардов во время сезона отела. Сначала команда не была уверена, будут ли хищники следовать за стадами или предпочтут больше охотиться на диких животных. Дальнейшие наблюдения показали, что верен второй сценарий.
Вскоре к эксперименту присоединились и другие фермеры. Ученые собрали данные о потерях скота по вине гепардов до и после изменения мест выпаса стад. Исследователи обнаружили, что среднее количество телят, погибших от гепардов в год, уменьшилось с 15 до двух. Тенденция сохранялась в течение десяти лет, что указывало на то, что это не было случайностью.
«Исследование показывает, что гепарды только случайно нацелены на домашний скот, а не специально охотятся на него», — отмечает Элизабет Наро, специалист по охране природы из African People & Wildlife, которая занимается мониторингом хищников в Танзании.
Авторы работы указывают, что этот подход может помочь сократить потери фермеров и в других частях Африки. При этом, снабжать животных датчиками GPS необязательно — достаточно обращать внимание на деревья со следами когтей гепардов. Также ученые отметили, что их подход теоретически может быть применим и к другим хищникам.
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