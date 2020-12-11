Изучение повадок гепардов помогло сократить потери скота на 86%

Гепард (Acinonyx jubatus) является самым быстрым наземным млекопитающим и одновременно самой редкой большой кошкой в Африке. На сегодняшний день в дикой природе осталось менее 7000 особей этих животных, и пыльные саванны Намибии — одна из последних цитаделей гепардов на Земле.

Однако в Намибии гепарды не могут чувствовать себя в полной безопасности. Люди регулярно конфликтуют с хищниками из-за того, что те охотятся на скот. Обычно такой конфликт заканчивается гибелью гепарда, что наносит урон и без того уменьшающейся популяции.

Команда исследователей во главе с Йергом Мельцхаймером из Института зоологии и дикой природы Ассоциации Лейбница задалась целью найти выход из этой ситуации, который устроил бы фермеров и не навредил гепардам.