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National Geographic Россия №207, март 2021
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Звери

Кабаны оказались «друзьями деревьев»

National Geographic Россия
03 марта 2021
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Встреча на болоте
Фото: Евгений Табалыкин
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Поросенок дикого кабана
Фото: Фёдор Лашков
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Запахло весной!
Фото: Владимир Шебаршенко
Их называют непреднамеренными лесоводами.

Ареал кабанов (Sus scrofa) самый широкий среди всего семейства свиных и один из широчайших среди наземных млекопитающих. Однако произошли эти животные из Евразии, а для всех остальных континентов они являются инвазивным видом.

Несмотря на некоторый вред, который кабаны могут приносить экосистемам, они также культивируют биоразнообразие в своих естественных местах обитания.

Доктор Мэтью Лускин из Университета Квинсленда, изучавший влияние кабанов на тропические леса в Малайзии, обнаружил, что их жилища зачастую имеют решающее значение для поддержания разнообразных и сбалансированных сообществ деревьев.

«Мы показали, что дикие свиньи могут поддерживать экосистемы с более высоким разнообразием <…> благодаря благотворному влиянию их методов гнездования. Перед тем, как опороситься, самки кабанов строят гнезда для своего потомства из веток и саженцев деревьев, обычно на плоских и сухих участках леса. Формируя свои жилища, кабаны непреднамеренно сокращают численность доминирующих видов деревьев, но, не затрагивают местные виды, поддерживая разнообразие деревьев», — Мэтью Лускин.

Это первое исследование, которое связывает кабанов с этим ключевым механизмом поддержания биоразнообразия тропических лесов.

Исследователи пометили более 30 тысяч саженцев в тропических лесах Малайзии и изучили, как изменилось разнообразие деревьев в районах гнездования кабанов. Они исследовали материал более чем 200 кабаньих жилищ и пришли к выводу, что эти животные являются непреднамеренными лесоводами, которые уничтожают обычные саженцы и таким образом поддерживают разнообразие.

«Во многих регионах основное внимание уделяется управлению избыточным поголовьем свиней, чтобы ограничить их негативное воздействие на окружающую среду. Но наши результаты показывают, что в сохранении свиней в экосистеме могут быть некоторые положительные моменты», — заключает Лускин.

В дальнейшем ученые намереваются провести аналогичное исследование в Австралии и сравнить их с результатами, полученными в Малайзии.

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