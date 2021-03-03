Кабаны оказались «друзьями деревьев»

Ареал кабанов (Sus scrofa) самый широкий среди всего семейства свиных и один из широчайших среди наземных млекопитающих. Однако произошли эти животные из Евразии, а для всех остальных континентов они являются инвазивным видом.

Несмотря на некоторый вред, который кабаны могут приносить экосистемам, они также культивируют биоразнообразие в своих естественных местах обитания.

Доктор Мэтью Лускин из Университета Квинсленда, изучавший влияние кабанов на тропические леса в Малайзии, обнаружил, что их жилища зачастую имеют решающее значение для поддержания разнообразных и сбалансированных сообществ деревьев.