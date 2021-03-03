Кабаны оказались «друзьями деревьев»
Ареал кабанов (Sus scrofa) самый широкий среди всего семейства свиных и один из широчайших среди наземных млекопитающих. Однако произошли эти животные из Евразии, а для всех остальных континентов они являются инвазивным видом.
Несмотря на некоторый вред, который кабаны могут приносить экосистемам, они также культивируют биоразнообразие в своих естественных местах обитания.
Доктор Мэтью Лускин из Университета Квинсленда, изучавший влияние кабанов на тропические леса в Малайзии, обнаружил, что их жилища зачастую имеют решающее значение для поддержания разнообразных и сбалансированных сообществ деревьев.
Это первое исследование, которое связывает кабанов с этим ключевым механизмом поддержания биоразнообразия тропических лесов.
Исследователи пометили более 30 тысяч саженцев в тропических лесах Малайзии и изучили, как изменилось разнообразие деревьев в районах гнездования кабанов. Они исследовали материал более чем 200 кабаньих жилищ и пришли к выводу, что эти животные являются непреднамеренными лесоводами, которые уничтожают обычные саженцы и таким образом поддерживают разнообразие.
«Во многих регионах основное внимание уделяется управлению избыточным поголовьем свиней, чтобы ограничить их негативное воздействие на окружающую среду. Но наши результаты показывают, что в сохранении свиней в экосистеме могут быть некоторые положительные моменты», — заключает Лускин.
В дальнейшем ученые намереваются провести аналогичное исследование в Австралии и сравнить их с результатами, полученными в Малайзии.