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Тосканские кабаны нашли и разорили тайник наркоторговцев

15 ноября 2019
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Молодые кабаны
Фото: Marcus Saul/flickr.com
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Молодой кабан
Фото: Cloudtail the Snow Leopard/flickr.com
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Молодой кабан
Фото: Cloudtail the Snow Leopard/flickr.com
Ущерб, нанесённый преступникам, составил более 20 тысяч евро.

Как сообщает итальянское издание The Local, стая кабанов (Sus scrofa) нашла кокаин, спрятанный в лесу восточной Тосканы близ города Монтепульчано. Животные выкопали пакеты с наркотиками и рассыпали их на близлежащей территории.

Полиция узнала об инциденте во время прослушки подозреваемых в наркоторговле. В разговоре преступники — итальянец и три албанца — жаловались на потери, причинённые кабанами.

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Банда успела продать лишь два килограмма кокаина за месяц до ареста. Наркотик поступил из соседнего города Перуджа, а затем был спрятан и распространялся по восточному тосканскому городу Ареццо и дальше.

Животные, согласно подсчету полиции, уничтожили запасы кокаина на сумму более 20 тысяч евро. Точные потери определить сложно, поскольку кабаны могли проглотить часть наркотиков. О состоянии здоровья кабанов ничего не известно.