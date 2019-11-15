Тосканские кабаны нашли и разорили тайник наркоторговцев

Как сообщает итальянское издание The Local, стая кабанов (Sus scrofa) нашла кокаин, спрятанный в лесу восточной Тосканы близ города Монтепульчано. Животные выкопали пакеты с наркотиками и рассыпали их на близлежащей территории.

Полиция узнала об инциденте во время прослушки подозреваемых в наркоторговле. В разговоре преступники — итальянец и три албанца — жаловались на потери, причинённые кабанами.