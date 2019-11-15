Тосканские кабаны нашли и разорили тайник наркоторговцев
Как сообщает итальянское издание The Local, стая кабанов (Sus scrofa) нашла кокаин, спрятанный в лесу восточной Тосканы близ города Монтепульчано. Животные выкопали пакеты с наркотиками и рассыпали их на близлежащей территории.
Полиция узнала об инциденте во время прослушки подозреваемых в наркоторговле. В разговоре преступники — итальянец и три албанца — жаловались на потери, причинённые кабанами.
Банда успела продать лишь два килограмма кокаина за месяц до ареста. Наркотик поступил из соседнего города Перуджа, а затем был спрятан и распространялся по восточному тосканскому городу Ареццо и дальше.
Животные, согласно подсчету полиции, уничтожили запасы кокаина на сумму более 20 тысяч евро. Точные потери определить сложно, поскольку кабаны могли проглотить часть наркотиков. О состоянии здоровья кабанов ничего не известно.