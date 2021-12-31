Как американцы спасали оленей из ледяной ловушки в реке: фото и видео

Ранним утром 24 декабря несколько жителей округа Ферри в штате Вашингтон отправились охотиться на койотов. Эти планы пришлось отложить: по пути они заметили 12 оленей вапити – и детенышей, и взрослых – которые застряли в реке, переходя ее по тонкому льду. На противоположном берегу находилось еще около 40 особей: они либо уже успешно преодолели реку, или же не стали в нее заходить, увидев, что случилось с их сородичами.
Лед, действительно, не вызывал доверия, а один из охотников, по словам его жены – «очень коренастый». Люди решили не рисковать и вернулись домой, чтобы захватить необходимый инструментарий. Идею помочь животным поддержало множество соседей, и в результате на берегу оказался целый добровольный спасательный отряд, состоящий из двух десятков человек.
Люди осторожно продвигались по льду, держась за байдарки на случай провала. Спасатели доставали замерших оленей, обвязав веревкой и стараясь не задушить. Первого удалось вытащить вручную, но это заняло столько времени и сил, что следующих медленно вытягивали лебедкой, привязанной к внедорожнику. Несколько животных оказались в особенно сложном положении: они не просто застряли в полынье – края льда врезались в их тела, и они, помимо переохлаждения, получили серьезные раны.
Спасение закончилось только после наступления темноты: около 8 часов вечера. Животных перетаскивали на берег и укутывали одеялами. Некоторые сразу пришли в себя и уже вскоре щипали траву, но четыре малыша и две взрослые самки все же погибли.
Спасателям особенно запомнился один олененок: детеныш был так слаб, что ноги его не слушались. Его подвели к костру и устроили так, чтобы максимально согреть. На протяжение нескольких часов казалось, что малыш не выживет: погибли именно те животные, которые на берегу уже не могли стоять. Однако отогревшийся олененок встал и скоро смог передвигаться самостоятельно, что вызвало бурную реакцию – люди сразу плакали и смеялись. Малышу дали кличку «Счастливчик».
Комментируя ситуацию, представители природоохранных организаций напоминают, что в идеальных условиях проводить такие операции нельзя: необходимо звать профессионалов. Испуганное копытное может навредить человеку, а человек может неправильными действиями навредить животному. Но в данном случае выбирать не приходилось: накануне Рождества все службы были перегружены, и никто не смог приехать на место возможной трагедии. Лишь пара офицеров полиции помогала жителям деревни, но они просто проезжали мимо и откликнулись на призыв.
Никто из спасателей серьезно не пострадал, хотя без небольших травм не обошлось. Один из мужчин несколько раз падал в ледяную воду, другой получил от оленя удар ногой по затылку, и еще один сломал руку, когда лебедка натянула веревку. Но все эти повреждения несущественны на фоне благородного дела, которое удалось совершить совместными усилиями.
Людям часто приходится спасать и других копытных: массивные животные не слишком приспособлены к зимним условиям.