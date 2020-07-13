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Звери

Как бегемотик учится плавать: видео

Анастасия Баринова
13 июля 2020
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Мать учит малыша плавать
Фото: San Diego Zoo
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Бегемот - одно из крупнейших современных наземных животных
Фото: Сергей Тутаев
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Большую часть времени бегемоты проводят в воде
Фото: Сергей Урядников
Малыш принялся учиться плавать под руководством матери уже на следующий день после рождения.

30-летняя самка бегемота обыкновенного (Hippopotamus amphibius) по кличке Funani, живущая в зоопарке Сан-Диего (San Diego Zoo), 23 марта 2015 года в очередной раз стала матерью. Новорожденная, получившая имя Devi, при рождении весила около 23 килограммов. С 1989 года у Funani уже родилось 11 малышей, из них пять — на территории этого зоопарка.

Наличие водоема является необходимым фактором для обитания бегемотов: они большую часть времени проводят в воде, выходя на сушу лишь на несколько часов для кормежки. В зоопарке для них оборудован просторный бассейн. Он отделен от посетителей стеклом, что позволяет наблюдать за купанием животных, даже когда те ныряют. В первые месяцы после рождения увидеть малышку бегемота нельзя, экспозиция временно закрыта, но зоопарк регулярно публикует видео о ее жизни.

Первый ролик был снят уже 24 марта: Devi неуверенно осваивает водную среду, а мать терпеливо помогает ей научиться плавать.

Зоопарк Сан-Диего – не только один из самых крупных, но и один из прогрессивных зоопарков мира. Самое первое видео, загруженное на YouTube, было снято в 2005 году именно здесь. С тех пор представители San Diego Zoo постоянно знакомят пользователей Интернета со своими обитателями. Малышке Devi посвящено еще несколько видеозарисовок.

Ролик был снят спустя три дня после ее рождения (2015), и даже за такой короткий срок можно сравнить, насколько юный бегемот подрос и освоился.

Потом зоопарк опубликовал еще одно видео, на котором двухмесячная Devi заметно выросла и чувствует себя уверенно и комфортно.

Международный союз охраны природы относит бегемотов к уязвимым видам. Основными угрозами их существованию являются браконьерство и разрушение среды обитания. На воле бегемоты встречаются в ряде стран Африки к югу от Сахары.

Также смотрите видео первых шагов новорожденного носорога в датском зоопарке; познакомьтесь с карликовым бегемотом из зоопарка Швеции.

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