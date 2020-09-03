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Как бобры влияют на рост форели

National Geographic Россия
03 сентября 2020
Канадский бобер (Oregon State University)
Канадский бобер
Фото: Oregon State University
Кумжа (Oregon State University)
Кумжа
Фото: Oregon State University
Ученые показали это на примере взаимодействия бобров и рыбы кумжи на Огненной Земле.

В начале ХХ века на юг Южной Америки для рыболовства была завезена кумжа, или ручьевая форель (Salmo trutta fario) — лососевая рыба, естественный ареал которой находится в Евразии. Спустя 40 лет в эту местность заселили еще один инвазивный вид — канадских бобров (Castor canadensis). 

История того, как сожительствуют эти два вида в одной экосистеме, заинтриговала Айвана Арисменди, водного эколога из Чили, который с 2007 года живет и работает в Орегоне, где бобер является официальным талисманом местного университета. Ученый решил выяснить, какое влияние завезенный в Чили бобер оказывает на популяцию кумжи. 

В ходе полевых работ в отдаленном районе Огненной Земли (чилийский архипелаг у южной оконечности Южной Америки) исследователи выяснили, что построенные бобрами плотины изменяют водную среду, давая кумже более энергоемкие источники пищи. 

«Мы показываем, что бобры косвенно способствуют росту кумжи, потенциально улучшая ее выживаемость», — Айван Арисменди.

Исследователи отобрали образцы форели с участков, где она соседствовала с бобрами, а также нашли рыбу в местности, где бобров не было. Определив возраст тех и других рыб, ученые пришли к выводу, что скорость роста кумжи в водоемах, где водились бобры, на 14% выше, чем в тех, где бобров не было. 

Это оказалось связано с видовым составом добычи кумжи в разной местности. Как показал отбор проб, в реках с бобровыми запрудами биомасса беспозвоночных выше. В частности, рачков-бокоплавов здесь вдвое больше, а личинок двукрылых — втрое. Анализ содержимого желудков подтвердил, что бобровые запруды меняют рацион кумжи, способствуя ее быстрому росту и потенциальному распространению.   

Результаты работы Арисменди и его команды согласуются с более ранними исследованиями, согласно которым деятельность бобров способствует распространению лососевых на тихоокеанском северо-западе. Там также предпринимаются усилия по реинтродукции бобров, отчасти для помощи популяциям лосося. 

Существует значительное количество исследований, показывающих, что инвазивные виды являются основной причиной потери биоразнообразия в отдельных районах планеты. Однако эта работа демонстрирует пример внедрения в экосистему нескольких видов, общее взаимодействие которых имеет положительный характер. 

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