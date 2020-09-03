Как бобры влияют на рост форели

В начале ХХ века на юг Южной Америки для рыболовства была завезена кумжа, или ручьевая форель (Salmo trutta fario) — лососевая рыба, естественный ареал которой находится в Евразии. Спустя 40 лет в эту местность заселили еще один инвазивный вид — канадских бобров (Castor canadensis).

История того, как сожительствуют эти два вида в одной экосистеме, заинтриговала Айвана Арисменди, водного эколога из Чили, который с 2007 года живет и работает в Орегоне, где бобер является официальным талисманом местного университета. Ученый решил выяснить, какое влияние завезенный в Чили бобер оказывает на популяцию кумжи.

В ходе полевых работ в отдаленном районе Огненной Земли (чилийский архипелаг у южной оконечности Южной Америки) исследователи выяснили, что построенные бобрами плотины изменяют водную среду, давая кумже более энергоемкие источники пищи.