Как бобры влияют на рост форели
В начале ХХ века на юг Южной Америки для рыболовства была завезена кумжа, или ручьевая форель (Salmo trutta fario) — лососевая рыба, естественный ареал которой находится в Евразии. Спустя 40 лет в эту местность заселили еще один инвазивный вид — канадских бобров (Castor canadensis).
История того, как сожительствуют эти два вида в одной экосистеме, заинтриговала Айвана Арисменди, водного эколога из Чили, который с 2007 года живет и работает в Орегоне, где бобер является официальным талисманом местного университета. Ученый решил выяснить, какое влияние завезенный в Чили бобер оказывает на популяцию кумжи.
В ходе полевых работ в отдаленном районе Огненной Земли (чилийский архипелаг у южной оконечности Южной Америки) исследователи выяснили, что построенные бобрами плотины изменяют водную среду, давая кумже более энергоемкие источники пищи.
Исследователи отобрали образцы форели с участков, где она соседствовала с бобрами, а также нашли рыбу в местности, где бобров не было. Определив возраст тех и других рыб, ученые пришли к выводу, что скорость роста кумжи в водоемах, где водились бобры, на 14% выше, чем в тех, где бобров не было.
Это оказалось связано с видовым составом добычи кумжи в разной местности. Как показал отбор проб, в реках с бобровыми запрудами биомасса беспозвоночных выше. В частности, рачков-бокоплавов здесь вдвое больше, а личинок двукрылых — втрое. Анализ содержимого желудков подтвердил, что бобровые запруды меняют рацион кумжи, способствуя ее быстрому росту и потенциальному распространению.
Результаты работы Арисменди и его команды согласуются с более ранними исследованиями, согласно которым деятельность бобров способствует распространению лососевых на тихоокеанском северо-западе. Там также предпринимаются усилия по реинтродукции бобров, отчасти для помощи популяциям лосося.
Существует значительное количество исследований, показывающих, что инвазивные виды являются основной причиной потери биоразнообразия в отдельных районах планеты. Однако эта работа демонстрирует пример внедрения в экосистему нескольких видов, общее взаимодействие которых имеет положительный характер.
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