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Как болезни передаются от животного человеку?

Лори Катберт
07 мая 2020
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Исследователь на горе Морунгол (Уганда) изучает летучую мышь на наличие патогенов.
От кошек к птицам и летучим мышам: животные переносят зоонозные инфекции, которые ежегодно убивают миллионы людей.

Зоонозные заболевания (их также называют зоонозами) – один из многих видов болезней, которые переходят от животных человеку. Согласно данным Национальных институтов здоровья (США), инфекции – причина 16 процентов смертей по всем мире. При этом зоонозы составляют 60 процентов всех известных и 75 процентов новых инфекционных заболеваний.

Передаются зоонозы по-разному: через укус животного или насекомого, при общении человека с больным животным, при употреблении не прошедшего должную термическую обработку мяса, непастеризованного молока или загрязненной воды. Среди патогенов, которые передаются людям, – бактерии, паразиты, грибки и вирусы.

Некоторые зоонозные заболевания протекают легко, но многие опасны, например болезнь Лайма. Более того, есть зоонозы, несущие угрозу для жизни: такие, как коронавирус, вызывающий COVID-19. Основная теория возникновения новой коронавирусной пандемии такова: вирус попал к человеку на рынке диких животных в китайском Ухане в конце 2019 года.

Еще одна хорошо известная зоонозная болезнь – лихорадка Эбола. Считается, что вирус зародился у крыланов. Вместе с обезьянами эти животные до сих пор переносят вирус в природе и могут передать его людям – либо через прямой контакт, либо когда человек ест их мясо.

Некоторые зоонозы передаются от дикого животного домашним: к примеру, от летучих мышей свиньям на ферме. Люди же могут заразиться, если будут работать со свиньями или съедят мясо больного животного.

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