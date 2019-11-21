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Как бороться с наводнениями? Высадить бобровый десант!

21 ноября 2019
Бобер. Bryn Davies / Flickr.com
Фото: Bryn Davies / Flickr.com
Бобр
Фото: Wikimedia Commons
Бобер. Unsplash
Фото: Unsplash
От животных ожидают активного строительства плотин.

Национальный фонд Великобритании объявил о планах выпустить евразийских бобров (Castor fiber) в двух местах на юге Англии в начале 2020 года. По замыслу сотрудников фонда, животные должны помочь стране в борьбе с участившимися наводнениями.

«Плотины, которые строят бобры, будут удерживать воду в засушливые периоды, помогут уменьшить паводки и эрозию и улучшат качество воды, удерживая ил», – Бен Эрдли, менеджер проекта на одном из участков.

Пока Национальный фонд планирует ограничиться завозом четырех бобров. Одну пару выпустят в Холникоте, недалеко от национального парка Эксмур на юго-западе Англии, другую – на краю Саут-Даунс на южном побережье Англии.

Бобры будут выпущены в огороженных лесных районах, а эксперты проследят за изменениями в данной среде обитания.

Проект Национального фонда проходит на фоне сильных наводнений в Англии. По данным метеорологов, в стране отмечается экстремально влажная осень.

Одними из факторов, способствующих наводнениям, являются строительство на равнинах, а также плохая защита и обслуживание водотоков.