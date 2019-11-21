Как бороться с наводнениями? Высадить бобровый десант!

Пока Национальный фонд планирует ограничиться завозом четырех бобров. Одну пару выпустят в Холникоте, недалеко от национального парка Эксмур на юго-западе Англии, другую – на краю Саут-Даунс на южном побережье Англии.

Бобры будут выпущены в огороженных лесных районах, а эксперты проследят за изменениями в данной среде обитания.

Проект Национального фонда проходит на фоне сильных наводнений в Англии. По данным метеорологов, в стране отмечается экстремально влажная осень.

Одними из факторов, способствующих наводнениям, являются строительство на равнинах, а также плохая защита и обслуживание водотоков.