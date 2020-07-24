Как бурые медведи вернулись в Чернобыль: фото

В 1986 году после взрыва на Чернобыльской АЭС вокруг неё была создана 30-километровая Зона отчуждения, доступ людей в которую запрещен. А в последующие годы этот район стал местом для научных исследований радиоактивного загрязнения и влияния радиации на живые организмы.

Одним из научных проектов, включающим подобные исследования, стал проект группы английских ученых TREE (Transfer — Exposure — Effects). Большая часть их полевых работ осуществляется в пределах Чернобыльской зоны отчуждения.

Ученые разделили этот район на три области, для которых характерна разная степень радиационного загрязнения — высокая, средняя и низкая. На каждой имеющей 5-километровый радиус области расположено по 14 камер. Одна из них и зафиксировала бурого медведя, возможно, впервые появившегося на территории Зоны (2014).

Это исследование проводится для того, чтобы определить, какие виды животных и в каком количестве населяют сегодня Чернобыльскую зону отчуждения. Помимо бурого медведя, ученым удалось зафиксировать также рысь, лисицу, лося, благородного оленя, лесную куницу, лошадь Пржевальского, волка, барсука и некоторых других зверей и птиц.

В конце 2015 года этап проекта с использованием фотоловушек был закончен, и ученые сконцентрировались на исследовании конкретных видов животных, чтобы получить информацию об их перемещении по Зоне отчуждения и о том, какую дозу облучения они получают. Проект TREE дает ученым возможность понять, как радиация влияет на распространение и поведение различных животных.

Узнайте, почему радиоактивный тихоокеанский тунец не опасен для здоровья.