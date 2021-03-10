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Звери

Как детеныши леопарда коротают время, пока мамы нет дома: видео

Анастасия Крутикова
10 марта 2021
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Фото: Smithsonian Channel / YouTube
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Фото: Smithsonian Channel / YouTube
Операторы Смитсоновского института сняли двух юных индийских леопардов, которые развлекались, ожидая мать с ночной охоты.

Сотрудники Смитсоновского института наблюдали за семейством леопардов в Индии — матерью и двумя ее уже подросшими котятами. Однажды хищница отправилась на ночную охоту, ненадолго покинув детенышей. Пока брат и сестра ждали возвращения самки вместе с сытным завтраком, они решили отточить свои навыки охоты (друг на друге) среди громадных валунов. Скалистая местность, поросшая скудной растительностью с несколькими ветвистыми деревьями, оказалась идеальной тренировочной площадкой для того, чтобы развить умение выслеживать добычу, пускаться в погоню и набрасываться на жертву. 

Операторы во всех подробностях запечатлели игры юных хищников, которые станут полезным подспорьем в их будущей взрослой и независимой жизни самостоятельных одиночек: леопарды то бесшумно крались друг за другом, то гонялись за сородичем, то напрыгивали на него из засады. Сейчас они размером всего лишь с крупную собаку и весят около 20 кг, но гораздо сильнее — с мускулистыми телами и мощными лапами. Пятнистые звери с легкостью взбираются на отвесные скалы и с помощью длинных когтей карабкаются вверх по стволам деревьев. 

Непревзойденное мастерство в деле лазания по деревьям делает леопардов самыми успешными охотниками среди всех крупных кошачьих. Деревья служат им идеальной засадой и укромным местом, чтобы спрятать добычу от падальщиков. На деревьях леопарды отдыхают, с них же они высматривают потенциальную добычу.

Желанной целью для юных леопардов, которые коротают время в отсутствие матери, становятся многочисленные мартышки гульманы — они часто гоняют их, пытаясь поймать. А вот пасущиеся неподалеку от логова леопардов олени аксисы сулят и вовсе целый пир, если удастся догнать и одолеть такого. Однако пройдет немало времени, прежде чем брат или сестра леопарды смогут в одиночку поймать целого оленя. Хотя пока у них нет необходимости стараться — заботливая мать все еще не оставляет подрастающих детенышей надолго. 

Посмотрите на любовную битву леопардов, которая пошла не по плану. 

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