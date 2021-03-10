Как детеныши леопарда коротают время, пока мамы нет дома: видео

Операторы во всех подробностях запечатлели игры юных хищников, которые станут полезным подспорьем в их будущей взрослой и независимой жизни самостоятельных одиночек: леопарды то бесшумно крались друг за другом, то гонялись за сородичем, то напрыгивали на него из засады. Сейчас они размером всего лишь с крупную собаку и весят около 20 кг, но гораздо сильнее — с мускулистыми телами и мощными лапами. Пятнистые звери с легкостью взбираются на отвесные скалы и с помощью длинных когтей карабкаются вверх по стволам деревьев.

Непревзойденное мастерство в деле лазания по деревьям делает леопардов самыми успешными охотниками среди всех крупных кошачьих. Деревья служат им идеальной засадой и укромным местом, чтобы спрятать добычу от падальщиков. На деревьях леопарды отдыхают, с них же они высматривают потенциальную добычу.

Желанной целью для юных леопардов, которые коротают время в отсутствие матери, становятся многочисленные мартышки гульманы — они часто гоняют их, пытаясь поймать. А вот пасущиеся неподалеку от логова леопардов олени аксисы сулят и вовсе целый пир, если удастся догнать и одолеть такого. Однако пройдет немало времени, прежде чем брат или сестра леопарды смогут в одиночку поймать целого оленя. Хотя пока у них нет необходимости стараться — заботливая мать все еще не оставляет подрастающих детенышей надолго.

Посмотрите на любовную битву леопардов, которая пошла не по плану.