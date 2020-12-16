Как достать леопарда: львы карабкаются на дерево за чужой добычей

Очередная подборка видеозаписей, сделанных в африканском нацпарке Крюгера (ЮАР) полностью посвящена удачливым леопардам с добычей, которую они прячут на деревьях. Туристы на сафари смогли запечатлеть сразу трех таких хищников в разных уголках парка!

Первой из них была самка в самом расцвете сил, которая затащила свою жертву на дерево и оставалась там с ней, пока внизу возможность поживиться сторожили бдительные гиены. Это нередкая картина: гиены стараются использовать любой шанс прибрать к своим лапам чужую добычу (в этом видео, например, за убитую жертву соперничают гиены, леопард и гиеновидные собаки). Однако терпение гиен не бесконечно, а спокойствие самки — велико: в конце концов соперники уходят ни с чем, а самка спускается вместе с жертвой и забрасывает ее травой, чтобы замаскировать запах и вернуться к сытному ужину позже.

Вторая видеозапись показывает, как леопард только-только собирался приступить к поеданию своей добычи, как ему пришлось срочно забраться выше по ветвям разлапистого дерева: группа львов решила не тратить силы на охоту, а отобрать уже готовый ужин у меньшего хищника.

Однако они недооценили ловкость леопарда и свои собственные навыки карабкаться по деревьям: пока пятнистый дикий кот вместе с тушей убитой антилопы отсиживался чуть ли не на самой кроне дерева, «короли саванны» довольно неуверенно попробовали забраться выше, но так и не преуспели в этом. В конце концов один из львов предпринял еще одну попытку достичь недосягаемого, но и у него это не вышло. Львы тоже ушли ни с чем, а леопарду удалось завершить начатый ужин — и сопроводить его тщательным умыванием после, разумеется.