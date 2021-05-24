Как хомячки выбирают себе пару

Калифорнийские хомячки (Peromyscus californicus) отличаются от большинства грызунов тем, что являются моногамными. При этом не только самки, но и самцы проявляют активную родительскую заботу, кормят и воспитывают детенышей. От этого занятия они отвлекаются только по уважительной причине: когда нужно защищать территорию от других особей.

Американские ученые решили изучить одну из моделей поведения хомячков: рассматривались случаи, когда пара распадалась из-за смерти одного из партнеров. Выяснилось, что для второго жизнь на этом не заканчивается, и со временем вдовец или вдова создают новую семью. Но разницей оказались сроки возвращения к брачным ритуалам: самки остаются одинокими дольше, чем самцы.

Биологи проанализировали записи о рождении 584 пар лабораторных хомячков. 59 пар из этого числа оказались «повторными»: эти особи ранее уже имели другого партнера. 85% (50 пар) не только нашли нового спутника жизни, но и снова стали родителями.

Беременность калифорнийских хомячков длится от 21 до 25 дней. На свет обычно появляется два детеныша, и происходить это может до шести раз за год. Результаты более раннего исследования показали, что у детенышей калифорнийского хомячка, которые выросли без отца, на 35% меньше шансов дожить до взрослого возраста. Это объясняет желание самок найти нового «мужа», а для самцов на первом месте стоит продолжение рода.

Разница в целях приводит к разным срокам поиска новой пары. «Овдовевшие» самцы становились отцами через 55 дней после окончания прежних отношений, а вот для самок этот срок составил 65 дней. Ученые полагают, что особи женского пола более осторожны: им важно и благополучие потомства, и здоровье будущих детей, и потому они дольше присматриваются к потенциальному кандидату.

Посмотрите, сколько еды способен унести хомяк.