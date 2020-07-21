Как именно собаки понимают речь?

Известно, что человек воспринимает не только слова и предложения, но и все прочие особенности речи, в том числе интонации. При этом за эмоциональную составляющую отвечает правое полушарие, а за информационную — левое. Как оказалось, таким же образом воспринимают речь и собаки.

Эти животные уже давно являются объектами самых различных исследований. Ранее ученые установили, что лай других псов собаки воспринимают левым полушарием мозга. Целью эксперимента было выяснить, какие участки мозга собак реагируют на человеческую речь (2014). Собакам прокручивали самые различные записи: как общеупотребимые в собаководстве команды, так и бессмысленный набор слов; речь звучала как окрашенная разными эмоциями, так и «механическая».

В случаях, когда транслировалась команда, произнесенная без эмоций, подавляющее большинство собак поворачивали головы к правому динамику: концентрируясь на словах, они задействовали левое полушарие мозга. А эмоционально окрашенная речь, вне зависимости от ее смысла, вынуждала животных поворачивать голову налево (то есть включалось правое полушарие). Это позволяет сделать вывод, что собаки для обработки различных компонентов человеческой речи задействуют разные участки мозга, и делают это по аналогии с человеком.

Исследователи, вместе с тем, подчеркивают, что неизвестно, насколько полно собаки понимают нашу речь. Но совершенно очевидно, что с одинаковым вниманием они реагируют как на смысл, так и на интонацию говорящего.

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