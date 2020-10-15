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Как кенгуру регулируют свою скорость

National Geographic Россия
15 октября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Возможность поддерживать разную скорость возникает благодаря внушительному сердцу.

Если бы люди были устроены, как кенгуру, то в утренние часы было бы невозможно встретить суетливо-спешащих людей, опаздывающих на работу. Вместо этого, спешащие работники грациозно проносились мимо нас, вышагивая каждый раз на 5 метров.

Кенгуру перемещаются невероятно грациозно, «без суеты», даже, когда приближаются к своей максимальной скорости — около 55 км/ч. Дело в том, что независимо от скорости движения, кенгуру делает одинаковое количество прыжков в секунду (примерно два прыжка в секунду). Для повышения скорости кенгуру просто увеличивает длину прыжка. В зависимости от длины прыжка — обычно от 0,75 до 5 метров — кенгуру развивает разную скорость.

Особенности строения тела обеспечивают этому животному огромную мощь и КПД. Это достигается за счет большого сердца (оно в 1,5 раза больше сердца любого другого млекопитающего такого же размера), мышечной массы, сосредоточенной в области таза (около 80% всей мышечной массы), а также развитых сухожилий и икроножных мышц, которые сокращаются и разжимаются подобно пружине.

Узнайте, как первые австралийцы жили среди громадных ящеров и кенгуру-великанов.

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