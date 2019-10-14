Как киты охотятся с пузырьковыми сетями: видео

Ученые из Гавайского университета в Маноа, осуществляющие Программу исследований морских млекопитающих (MMRP), сняли завораживающее видео, на котором зафиксирован процесс кормления горбатых китов им одним свойственным способом.

Пузырьковая сеть – это особая охотничья стратегия горбачей. Поднырнув под стаю рыб, кит начинает всплывать по спирали, выдыхая воздух. Рыба оказывается окружена стеной из пузырьков и сбивается в кучу у поверхности: там она становится легкой добычей. Затем киты меняются местами, и уже сытый кит выполняет роль загонщика.

Во всех подробностях красивые спирали, которые появляются в воде от мощного дыхания китов, можно рассмотреть только с дрона – поэтому ученые вели съемку именно оттуда. Но помимо кадров с высоты, камеры были закреплены и на самих китах (с помощью присосок, оснащенных помимо объективов специальными датчиками), и это уже дало им возможность рассмотреть процесс охоты «от первого лица».