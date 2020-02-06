Как койот барсуку помогал: видео

Скрытая камера запечатлела момент, когда на первый взгляд необычный дуэт использовал водопропускную трубу, чтобы пересечь шоссе рядом с горами Санта-Круз в Калифорнии. Койот явно ждал своего друга, подгоняя его, и только убедившись, что барсук уже находится в тоннеле, койот засеменил вперед к противоположному концу, показывая безопасный путь.
This is the best thing you'll see all day! 🐾— Open Space Trust (@POST_fans) February 4, 2020
Our wildlife cameras spotted a #coyote and #badger together — the first time this type of behavior has been captured in the San Francisco #BayArea.https://t.co/YDcnhyiWL1 pic.twitter.com/qZQgcbwtTk
Койоты и барсуки довольно часто взаимодействуют с друг другом и охотятся вместе. Койот способен догнать быструю добычу, которую не схватить барсуку, тогда как барсук может разрыть нору спрятавшегося грызуна, до которого не добраться койоту.
Это видео было записано в рамках трехлетнего исследования, которое проводят сотрудники программы РОSТ по защите дикой природы совместно с исследовательской организацией Pathways for Wildlife. Ученые установили более 50 камер под мостами и рядом с водопропускными трубами, чтобы лучше понять, какие животные и в каком количестве пользуются этими сооружениями для безопасного пересечения дорог, которые окружают южную оконечность гор Санта-Круз.
Также РОSТ анализирует дорожные происшествия, связанные с животными. Как отмечает организация, «полученные данные помогут сохранить и расширить места обитания диких животных и безопасные переходы для них».
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