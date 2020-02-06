Как койот барсуку помогал: видео

Это видео было записано в рамках трехлетнего исследования, которое проводят сотрудники программы РОSТ по защите дикой природы совместно с исследовательской организацией Pathways for Wildlife. Ученые установили более 50 камер под мостами и рядом с водопропускными трубами, чтобы лучше понять, какие животные и в каком количестве пользуются этими сооружениями для безопасного пересечения дорог, которые окружают южную оконечность гор Санта-Круз.

Также РОSТ анализирует дорожные происшествия, связанные с животными. Как отмечает организация, «полученные данные помогут сохранить и расширить места обитания диких животных и безопасные переходы для них».

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