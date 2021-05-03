Как кошки подружились с крысами: видео

У одного из обитателей, котенка по кличке Ebony, было диагностировано опасное инфекционное заболевание: кошачий лейкоз. Человеку оно не передается, но другие кошки оказываются в группе риска: заражение происходит через обмен жидкостями, например в момент укуса.

Котенка пришлось изолировать от остальных питомцев, но при этом встал другой важный вопрос: как сделать так, чтобы Ebony не грустил и продолжал вести активный образ жизни. Специалисты нашли необычное решение: в качестве компаньона ему была предложена белая крыса. Для этого вида животных кошачий лейкоз не страшен; взрослая крыса по размеру сопоставима с котенком, а охотничьи инстинкты у малыша еще не развились.

Имя котенка переводится как «эбеновое дерево», а крыса была названа Ivory («слоновая кость»). Это — отсылка к известной песне в исполнении Пола Маккартни и Стиви Уандера. Ее текст говорит о дружбе между людьми разного цвета кожи по аналогии с контрастными клавишами пианино.

Так же получилось и в случае крысы с котенком: они стали лучшими друзьями. К сожалению, Ebony спустя несколько месяцев умер, но владельцы кафе уверены, что он прожил счастливую жизнь и не был одинок.