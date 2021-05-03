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Звери

Как кошки подружились с крысами: видео

Анастасия Баринова
03 мая 2021
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Фото: catcafebk/Instagram
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Фото: Brooklyn Cat Cafe/Facebook
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Фото: Brooklyn Cat Cafe/Facebook
В мире существует немало «кошачьих кафе»: мест, где посетители могут пообщаться с кошками. Одно из кафе в Бруклине стало настоящим приютом для животных, где домашние крысы мирно соседствуют с извечными врагами – кошками.

Расположенное в Нью-Йорке Brooklyn Cat Cafe является домом для 20 кошек разных возрастов. Посетители могут не только поиграть с ними, но и забрать в качестве домашнего питомца.

У одного из обитателей, котенка по кличке Ebony, было диагностировано опасное инфекционное заболевание: кошачий лейкоз. Человеку оно не передается, но другие кошки оказываются в группе риска: заражение происходит через обмен жидкостями, например в момент укуса.

Котенка пришлось изолировать от остальных питомцев, но при этом встал другой важный вопрос: как сделать так, чтобы Ebony не грустил и продолжал вести активный образ жизни. Специалисты нашли необычное решение: в качестве компаньона ему была предложена белая крыса. Для этого вида животных кошачий лейкоз не страшен; взрослая крыса по размеру сопоставима с котенком, а охотничьи инстинкты у малыша еще не развились.

Имя котенка переводится как «эбеновое дерево», а крыса была названа Ivory («слоновая кость»). Это — отсылка к известной песне в исполнении Пола Маккартни и Стиви Уандера. Ее текст говорит о дружбе между людьми разного цвета кожи по аналогии с контрастными клавишами пианино.

Так же получилось и в случае крысы с котенком: они стали лучшими друзьями. К сожалению, Ebony спустя несколько месяцев умер, но владельцы кафе уверены, что он прожил счастливую жизнь и не был одинок.

Средняя продолжительность жизни крыс не превышает двух лет, потому со временем скончалась и Ivory, но практика подобной дружбы не прекратилась, и сейчас в кафе живет две крысы — Remy и Emile, поступившие из центра по спасению брошенных домашних животных. Они также играют с котятами.

Специалисты подчеркивают, что эта ситуация возможна только до тех пор, пока котята не повзрослеют: тогда охотничьи инстинкты обязательно пробудятся. Но до тех пор эти разные виды животных могут прекрасно сосуществовать.

Посмотрите, как котенок подружился с хаски.

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