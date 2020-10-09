«Как люди»: каким бывает альтруизм обезьян

Науке известен не один случай, когда поведение высокоразвитых животных, таких, как, например, обезьяны, почти не отличается от поведения людей. Так, нередко эти животные изобретают инструменты, чтобы облегчить себе жизнь, находят выход из нестандартных, трудных ситуаций, а также помогают своим сородичам, оказавшимся в беде.

Множество примеров последнего удалось собрать британскому приматологу Джейн Гудолл за время своей работы с шимпанзе. Ей часто приходилось видеть, как во время ссор в группе сильные обезьяны вступались за своих более слабых или младших родственников. Так, ряд случаев доказывает, что взрослый самец всегда защитит своего младшего брата или сестру, если тем будет угрожать другой взрослый шимпанзе.

Интересен случай, когда молодой самец по кличке Пэкс ухаживал за самкой на виду у взрослого самца. Самка не обращала на Пэкса никакого внимания, от чего тот буквально выходил из себя: кричал, ломал ветки и метался из стороны в сторону. Вся эта суета очень скоро начала раздражать взрослого самца, наблюдавшего за Пэксом. Казалось, что ещё немного и взрослый самец нападет на незадачливого ухажера. Однако как раз вовремя пришел старший брат Пэкса Проф и, схватив шумного родственника за запястье, увел его подальше от недовольного самца. По мнению Джейн Гудолл, которая следила за происходящем, Проф заметил, что его младшему брату угрожает опасность, и поспешил ему на помощь.

Кроме того, что обезьяны защищают своих слабых сородичей от более сильных, они, зачастую рискуя собственной жизнью, спасают своих родственников от хищников и других животных, представляющих для обезьян опасность. Так, например, шимпанзе по кличке Эверед спас своего товарища, на которого напал павиан. А самка Гиги помогла молодому шимпанзе Фрейду избежать нападения кабана.

Любопытно, что когда один исследователь наблюдал за шимпанзе, крупный самец, увидев его, вдруг быстро направился в сторону ученого. Однако в нескольких метрах от него остановился, поднял что-то с земли и побежал обратно. Как потом выяснилось, взрослый шимпанзе заметил детеныша, которого из-за высокой травы не увидел исследователь, и поспешил забрать его, опасаясь, что незнакомый человек может нанести вред малышу.

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