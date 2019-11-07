Как медведю выбраться из мусорного бака? Звать на помощь полицию!

Помощники шерифа в городке Кингс-Бич на севере Калифорнии помогли бурому медведю по прозвищу Футболка выбраться из мусорного контейнера.
Инцидент произошел возле озера Тахо 4 ноября. Помощники шерифа округа Плейсер обнаружили застрявшего в мусорном контейнере медведя, который каким-то образом умудрился залезть в него через небольшое отверстие в крышке.
Yesterday morning, a #bear that goes by the name “T-Shirt” got himself stuck in a dumpster in Kings Beach. Luckily for T-Shirt, Deputies Bertoni and Staley were able to help him get out of his predicament. 🐻 #LawEnforcement #dumpsterdiving #hungry pic.twitter.com/JeCq7quLi9— Placer Sheriff (@PlacerSheriff) November 5, 2019
На видео стражи правопорядка осторожно подходят к контейнеру и отпирают замок крышки. В конце концов, Футболка, прозванный так за белый клочок меха на груди, поднимает лапами крышку и выбирается наружу.
Помощники шерифа отметили, что это не первая их встреча с Футболкой.
«Поскольку теплый сезон становится длиннее, а снег не выпадает до поздней зимы, вы часто можете встретить медведей», – говорит сержант полиции Дэйв Хант.
В Калифорнии обитает от 30 до 40 тысяч бурых медведей.