Как медведю выбраться из мусорного бака? Звать на помощь полицию!

На видео стражи правопорядка осторожно подходят к контейнеру и отпирают замок крышки. В конце концов, Футболка, прозванный так за белый клочок меха на груди, поднимает лапами крышку и выбирается наружу.

Помощники шерифа отметили, что это не первая их встреча с Футболкой.

«Поскольку теплый сезон становится длиннее, а снег не выпадает до поздней зимы, вы часто можете встретить медведей», – говорит сержант полиции Дэйв Хант.

В Калифорнии обитает от 30 до 40 тысяч бурых медведей.