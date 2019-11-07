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Звери

Как медведю выбраться из мусорного бака? Звать на помощь полицию!

07 ноября 2019
Операцию по его освобождению зафиксировала камера видеорегистратора.

Помощники шерифа в городке Кингс-Бич на севере Калифорнии помогли бурому медведю по прозвищу Футболка выбраться из мусорного контейнера.

Инцидент произошел возле озера Тахо 4 ноября. Помощники шерифа округа Плейсер обнаружили застрявшего в мусорном контейнере медведя, который каким-то образом умудрился залезть в него через небольшое отверстие в крышке.

На видео стражи правопорядка осторожно подходят к контейнеру и отпирают замок крышки. В конце концов, Футболка, прозванный так за белый клочок меха на груди, поднимает лапами крышку и выбирается наружу.

Помощники шерифа отметили, что это не первая их встреча с Футболкой.

«Поскольку теплый сезон становится длиннее, а снег не выпадает до поздней зимы, вы часто можете встретить медведей», – говорит сержант полиции Дэйв Хант.

В Калифорнии обитает от 30 до 40 тысяч бурых медведей.