Как Московский зоопарк спасал белую медведицу из Якутии

В апреле в Якутии был замечен белый медведь. Он вел себя странно – шел не к побережью, а вглубь материка, фактически не охотился. Стало понятно – зверю нужна помощь.

29 апреля собралась рабочая группа Росприроднадзора РФ по программе спасения детенышей белого медведя. Ее участники решили, что медведя надо отловить. Слишком велик риск как для людей – хищник может забрести в жилой район, так и для самого зверя – умереть от голода или быть сбитым/застреленным.

11 мая медведица вышла к шахтерскому поселку Джебарики-Хая – в тысяче км от Ледовитого океана. Его даже не понадобилось обездвиживать – голодный хищник сам зашел в клетку, где стояло ведро с рыбьим жиром.

Первичный осмотр медведя провел осмотрел ветврач якутского зоопарка Орто-Дойду имени В.Г. Алексеева. Зверь вставал на лапы за еду, в ходе чего выяснилось, что это самка, она истощена, лишена одного из клыков, а также ей около трех лет.

После этого вторично собралась рабочая группа Росприроднадзора РФ, где было решено – хищницу необходимо эвакуировать, чтобы точнее оценить ее состояние. По итогам ее временно перевезли в зоопарк Орто-Дойду.

На место вылетели специалисты Московского зоопарка – заведующий ветотделом Центра воспроизводства Дмитрий Егоров и заведующий отделом логистики Дмитрий Борисенко. Они должны были сопроводить медведицу в Московский зоопарк. Однако это оказалось не так просто – обычный пассажирский самолет не мог принять клетку, комфортную для такого зверя, ближайшая грузовая полоса была на ремонте, а сухопутную перевозку затруднил разлив реки Лены.