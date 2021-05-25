Как Московский зоопарк спасал белую медведицу из Якутии
В апреле в Якутии был замечен белый медведь. Он вел себя странно – шел не к побережью, а вглубь материка, фактически не охотился. Стало понятно – зверю нужна помощь.
29 апреля собралась рабочая группа Росприроднадзора РФ по программе спасения детенышей белого медведя. Ее участники решили, что медведя надо отловить. Слишком велик риск как для людей – хищник может забрести в жилой район, так и для самого зверя – умереть от голода или быть сбитым/застреленным.
11 мая медведица вышла к шахтерскому поселку Джебарики-Хая – в тысяче км от Ледовитого океана. Его даже не понадобилось обездвиживать – голодный хищник сам зашел в клетку, где стояло ведро с рыбьим жиром.
Первичный осмотр медведя провел осмотрел ветврач якутского зоопарка Орто-Дойду имени В.Г. Алексеева. Зверь вставал на лапы за еду, в ходе чего выяснилось, что это самка, она истощена, лишена одного из клыков, а также ей около трех лет.
После этого вторично собралась рабочая группа Росприроднадзора РФ, где было решено – хищницу необходимо эвакуировать, чтобы точнее оценить ее состояние. По итогам ее временно перевезли в зоопарк Орто-Дойду.
На место вылетели специалисты Московского зоопарка – заведующий ветотделом Центра воспроизводства Дмитрий Егоров и заведующий отделом логистики Дмитрий Борисенко. Они должны были сопроводить медведицу в Московский зоопарк. Однако это оказалось не так просто – обычный пассажирский самолет не мог принять клетку, комфортную для такого зверя, ближайшая грузовая полоса была на ремонте, а сухопутную перевозку затруднил разлив реки Лены.
Зоопарк обратился в Русское географическое общество, которое в дальнейшем помогло организовать транспортировку медведицы совместно с Министерством обороны РФ. Был выделен военный самолет для перевозки медведицы. 23 мая ее удалось доставить в Московский зоопарк, где был проведен более детальный осмотр. Выяснилось, что ей около 3-5 лет, помимо отсутствующего клыка повреждены подушечки лап, а вес – 136 кг (хотя даже двухгодовалая медведица должна весить около двухсот).
Сейчас медведица отдыхает во внутренних помещениях павильона Полярный мир. Пока ее просто стараются привести в себя, решить первостепенные проблемы со здоровьем. Якутскую странницу наблюдают этологи столичного зоосада (специалисты по поведению). Они пытаются понять причины столь необычного путешествия вглубь суши.
Что будет дальше – посмотрим. Пока Зоопарк выражает благодарность Русское географическое общество, Министерство обороны РФ, Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» имени В.Г. Алексеева и всех остальных участников спасения пока безымянной белой медведицы. Надеемся, что она сможет прийти в себя – и вернуться к максимально возможной активной жизни.